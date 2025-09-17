Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için çeşitli illerden Manisa’ya gelen öğrenciler için şehir turu düzenleyecek. “Şehrine Hoş Geldin Üniversiteli” sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlik sayesinde öğrenciler, Manisa'nın tarihi, kültürel ve turistik mekânlarını yakından tanıma fırsatı bulacak.MANİSA (İGFA) - Manisa’yı öğrenci dostu şehir haline getirmeyi amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 20-21 Eylül tarihlerinde üniversiteliler için günübirlik şehir turları düzenleme kararı aldı.

Program kapsamında öğrenciler, şehir merkezinde Manisa Müzesi, Sultan Camii ve Külliyesi, Manisa Darüşşifası (Bimarhane) ve Tıp Tarihi Müzesi, Yeni Han, Kurşunlu Han, Şehzadeler Park, Kafeler Sokağı, Spil Seyir Tepesi, Niobe (Ağlayan Kaya), Magnesia AVM, Prime ve Meydan AVM ve Atatürk Kent Parkı’nı ziyaret edecek.

Değerlendirme toplantısının yapılacağı gezi sonunda öğrencilere akşam yemeği de ikram edilecek. 20:30’da sona erecek program ile öğrenciler servislere bindikleri noktalara yeniden bırakılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şehir turu için Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali, Ayşe Hafsa Sultan KYK Yurdu önü, Sağlık Kampüsü önü ve Merkez Efendi KYK Erkek Yurdu önünde kurulan stantlarda kayıtların alındığı ve alınmaya devam edileceği bildirildi. Şehir dışından gelerek okula kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için 9:00 ile 17:00 saatleri arasında Otogar ve Muradiye kampüsü arasında ring servisi öğrencilere ücretsiz hizmet verecek.

SERVİS KALKIŞ NOKTALARI VE SAATLERİ:

MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi Ana Giriş: 10.00

Ayşe Hafsa Sultan KYK Yurdu Önü: 10.20

Muradiye Üst Geçit Durağı: 10.30

Program saat 20.30’da sona erecek ve servisler, öğrencileri aldıkları noktalara geri bırakacak.