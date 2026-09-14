Kayseri Talas Belediyesinin kültür hayatına kazandırdığı Sahaflar Çarşısı, yeni adresinde hizmet vermeye başladı. Daha önce Yenidoğan Mahallesi Hocalı Parkı içerisinde faaliyet gösteren çarşı, Bahçelievler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı içerisine taşınarak kitapseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Eski ve ikinci el kitapların yanı sıra dergi, plak ve nadide eserlerin yer aldığı Sahaflar Çarşısı, geçmişin kültürel mirasını bugünün okurlarıyla buluşturuyor. Sahaf kültürünün yaşatıldığı mekân kitap tutkunları, koleksiyoncular ve nostalji meraklıları için de önemli bir buluşma noktası oluşturuyor.

'SAHAFLAR TOPLUMUN HAFIZASINI SAKLAR'

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sahafların kültürel değerine dikkat çekerek, 'Sahaflar, bir toplumun hafızasını saklayan gönül insanlarıdır.' ifadelerini kullanmıştı.

Talas Belediyesinin kütüphaneler, okuma alanları, yazar buluşmaları ve kültür etkinlikleriyle sürdürdüğü çalışmaların önemli bir parçası olan Sahaflar Çarşısı, bu anlayışla geçmiş ile gelecek arasında kültürel bir köprü kuruyor.

KÜLTÜR ROTASININ YENİ DURAĞI

Yeni adresi Muhsin Yazıcıoğlu Parkı olan Sahaflar Çarşısı, Talas'ın kültür rotasına yeni bir hareketlilik kazandırdı. Eski kitapların taşıdığı hikâyeleri yeni okurlarla buluşturan çarşı, Bahçelievler'de kitap ve kültür meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.