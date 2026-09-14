Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dost Eli Projesi kapsamında vatandaşlara alışveriş imkânı sunan ve paranın geçmediği Dost Market'te, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere yönelik hazırlanan kırtasiye desteklerinin dağıtımını gerçekleştirdi. Projeleriyle öğrenci ve ailelerin yüzünü güldüren Başkan Çolakbayrakdar, 'Çocuklarımızın geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinde daha donanımlı yer alabilmeleri için her alanda yanlarındayız.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Sümer Yenimahalle'de bulunan Dost Market'te gerçekleştirilen programa Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya, AK Parti il ve ilçe teşkilat yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, belediyeciliğin yalnızca temizlik, yol, kaldırım, park ve bahçe hizmetlerinden ibaret olmadığını vurgulayarak, Kocasinan'da yaşayan herkesin hayatına dokunan çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

'İNSANIMIZA FAYDA SAĞLAYACAK HER İŞİN PEŞİNDEYİZ'

Kocasinan Belediyesi olarak çocuklardan gençlere, kadınlardan yaşlılara kadar toplumun her kesiminin yanında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, insan hayatına dokunan her alanda sorumluluk üstlendiklerini vurgulayarak, 'Şehirde yaşayan herkes için ihtiyaç ne varsa, kamu adına bu ihtiyacın giderilmesi noktasında gerek belediyenin hizmeti olsun, gerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla istişare ve iş birliği içerisinde yapılması gerekenler olsun, gerekse tanımlanmış bir iş olarak hangi birimin yapacağı noktasında bir sahipsizlik varsa, orada da insanımıza fayda verecek, şehre fayda verecek ne iş varsa Kocasinan Belediyesi olarak biz her daim o işin peşindeyiz. Kocasinan Belediyesi, şehrin kültür hayatı, sosyal yaşantısı ve şehirde yaşayan insanların geleceğe daha huzurlu ve daha mutlu bir şekilde hazırlanabilmesi için projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz.' Şeklinde konuştu.

'KIRTASİYE DESTEĞİ SADECE BUGÜNLE SINIRLI DEĞİL'

Öğrencilere yönelik kırtasiye desteğinin yalnızca eğitim-öğretim yılı başlangıcında verilen setlerle sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yıl içerisinde de kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladıklarına dikkat çekerek, 'Burada bir kırtasiye dağıtımıyla başlayan bir süreç var. Ama bu süreç sadece bugün burada kırtasiye setini dağıtmakla bitmeyecek. Kayıtlı ailelerimizin ve bundan sonrasında destek olmamız gereken ailelerimizin çocuklarının kırtasiye ihtiyaçları bugün bir kere alınmakla bitmiyor. Bundan sonrasında da ihtiyaç duydukları zaman Dost Mağaza'ya geldiklerinde, Dost Mağaza'nın hemen üst katında bulunan kırtasiye reyonumuzla onlara hizmet vermeye devam ediyoruz.' diye konuştu.

'KOCASİNAN'DA KAHVALTISIZ ÖĞRENCİ KALMASIN'

Eğitim alanındaki desteklerin kırtasiye yardımıyla sınırlı olmadığını dile getiren Başkan Çolakbayrakdar, geçen yıl hayata geçirilen kahvaltı destek programının bu yıl da sürdürüleceğinin altını çizerek, okullarda öğretmen ve yöneticilerle yapılacak istişareler doğrultusunda farklı ihtiyaçları bulunan öğrencilere de destek olunacağını ifade etti.

'DOST ELİ' HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE BÜYÜYOR

Hayırseverlerin, 'Bu şehirdeki insanlar için bizim de yapabileceklerimiz ne varsa biz hazırız.' diyerek belediyenin yanında olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Allah razı olsun, hiçbir zaman kapımızı kapatmadılar, her daim destek oldular. Buradan da kendilerine teşekkür ediyor, keselerine bereket diliyoruz.' dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE TÜRKİYE'YE ÖRNEK PROJELER

Kocasinan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarının Türkiye genelinde örnek alınmasının kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Evde bakım hizmeti yaşlılar için yapmış olduğumuz bir hizmet. 2024 yılından bu tarafa bu hizmeti devam ettiriyoruz. Şu anda gördüğümüz birçok belediyede de benzer hizmetlerin veyahut tıpkısının yapılıyor olması da şehir adına, ülkemiz adına güzel bir gelişme. Bu noktada, köşede kendi hâlinde kalmış, 'Acaba biri bize elini uzatabilir mi? Acaba beni de burada biri görür mü?' diye bekleyen birine uzanan bir dost elinin olduğunu, uzanacak bir dost elinin olduğunu buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Çölyak artık günümüzde, eskiden çok nadir görülse de gerek çevre şartları gerek yediğimiz ve içtiğimiz gıdalar, her ne sebepten bilemiyorum ama bu çölyak rahatsızlığı, çölyak hassasiyeti giderek artabiliyor. Çölyak yardımlarımız da aynı şekilde devam ediyor. 2017 yılından bu tarafa devam eden, yaklaşık dokuz yılı aşkın süredir uyguladığımız çölyak yardım paketlerimizi de yine aynı şekilde yaş sınırı gözetmeksizin ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdığımızı bir kez daha hatırlatıyorum. Bir diğer projemiz de yaşlılar için 'Gönül Kazanı'. Yaşlılara ve engellilere özel, özellikle yalnız yaşayan veyahut da belli bir yaş grubunun üzerinde eşiyle beraber yaşayan ancak takdir edersiniz ki yaş ilerledikçe insanların yemek yapmaya gücü yetse bile bunu yapacak imkânı olmayabilir. Bunlar için yapmış olduğumuz 'Gönül Kazanı' projemiz de aynı şekilde devam ediyor. 'Gönül Kazanı' projemiz içerisinde şu an itibarıyla 238 farklı aileye her gün sıcak yemek, üç kap sıcak yemek ulaştırdığımızı hatırlatmak istiyorum. Bir diğer projemiz de Kocasinan bölgesinde yeni doğan çocuklarımız için. Her yeni doğan çocuk için 'Hoş Geldin Kocasinanlı Bebek' diyerek onlara yeni doğan seti hediye ediyoruz. Sağlıkla büyüsünler, iyi günlerde büyüsünler. Onlar da dünyaya gözlerini açtıklarında kendilerini karşılayan, onlara hediye veren, onları inşallah güzel günlerde büyümeleri için çevrelerini ve şehri hazırlayan bir belediye olduğunu hatırlatmak adına onların yanındayız.' ifadelerini kullandı.

DOST MARKET VE DOST MAĞAZA İLE AİLELERE ALIŞVERİŞ KONFORU

Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Dost Market ve Dost Mağaza'nın ihtiyaç sahibi ailelere önemli kolaylık sağladığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların gıdadan temizlik malzemelerine, kıyafetten ev eşyasına kadar birçok ihtiyacını ücretsiz karşılayabildiğini söyledi.

Programın sonunda öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, 'İnşallah bu sene onlar için eğitim sezonu güzel bir sene olsun. Ülkemiz için, memleketimiz için, Kayseri'miz için güzel başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Her daim sizin yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.' dedi.

'SADECE KOCASİNAN'A DEĞİL, TÜM KAYSERİ'YE DOST ELİ UZATMAK İSTİYORUZ'

Kocasinan Belediyesi'nin sosyal belediyecilik vizyonunun giderek büyüdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, hedeflerinin yalnızca Kocasinan sınırları içerisinde değil, ihtiyaç duyan herkese ulaşabilmek olduğunu sözlerine ekledi.

Yeni eğitim-öğretim yılına yeni umut ve hedeflerle başladıklarını belirten Kocasinan İlçe Millî Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ise Kocasinan Belediyesi ile eğitim, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif birçok alanda iş birliğinin önemine dikkat çekerek, 'Sayın Başkanımızın çok özel bir projesi olan 'Kocasinan'da Kahvaltısız Öğrenci Kalmasın' projesi de bunlardan bir tanesi. Biz bu yıl inşallah ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizden ihtiyaç sahibi olanların kahvaltı yapmadan okula gitmelerine, belediyemizin desteğiyle, müsaade etmeyeceğiz.' dedi.

Öte yandan, paranın geçmediği Dost Market ve Dost Mağaza'da gelir durumlarına göre A ve B grubu olarak sınıflandırılan aileler, kendilerine tanımlanan 'Dost Eli' kartlarına yüklenen puanlarla alışveriş yapabiliyor. Aileler, gıda, temizlik, züccaciye ve ev ihtiyaçlarını Dost Market'ten kadın, erkek, genç ve çocuklara yönelik giyim ihtiyaçlarını ise Dost Mağaza'dan karşılayabiliyor. A ve B grubundaki ailelerin öğrencilerine ise yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çanta, defter, kalem, silgi ve çeşitli kırtasiye malzemelerinden oluşan kırtasiye desteği dağıtıldı. Öğrencilerin, eğitim-öğretim yılı boyunca ihtiyaç duydukları kırtasiye malzemelerine Dost Mağaza'nın üst katında bulunan kırtasiye reyonundan ulaşabileceği öğrenildi.