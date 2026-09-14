Yurt genelinde 17 milyonu aşkın öğrenci 2026-2027 eğitim öğretim dönemine 'merhaba' dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenler ve Bakanlık personeline video mesajla seslendi.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılına Haziran ayının son haftasında başlayan yaz tatili ardından 'merhaba' denildi.

'Maarifin Kalbinde Oyun' temasının esas alınacağı yeni dönemle ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğretmenler ile Bakanlık personeline ayrı ayrı video mesaj gönderdi. Cep telefonlarına iletilen kısa mesajlardaki bağlantı üzerinden ulaşılan videolarda Bakan Tekin, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlere yönelik mesajında, okulların yeniden çocuk sesleriyle dolduğunu belirten Bakan Yusuf Tekin, velilerin en kıymetli varlıklarını öğretmenlere emanet ettiğini ifade etti. Öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak olmadığını vurgulayan Tekin, çocukların merak, hayal ve umutlarının da öğretmenlerin rehberliğine emanet olduğunu söyledi. Tekin, öğretmenlerin öğrencilerin hayatında kalıcı izler bıraktığına dikkat çekerek, 'Her biriniz, çocuklarımızın hayatına dokunan o biricik, özgün ve yeri doldurulamaz rehberlersiniz.' ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı hedeflerine vurgu yapan Tekin, çocukların köklerinden güç alan, ahlaklı, donanımlı ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine işaret etti. Bu hedefin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hayata geçirileceğini belirten Tekin, modelin uygulanmasında öğretmenlerin bilgi ve tecrübesinin belirleyici olduğunu kaydetti.

'TÜRKİYE YÜZYILI EL BİRLİĞİYLE YÜKSELECEK'

Bakanlık personeline de seslenen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim kurumlarının yeni döneme hazırlanmasında emeği bulunan tüm çalışanlara teşekkür etti. Öğrencilerin güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmesi için kurumların her kademesinde yürütülen çalışmanın önemine dikkat çekti. 'Hedeflerimizi çizen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, bizzat sizin memleket sevdanız ve el birliğiyle yükselecek.' diyen Bakan Tekin, Bakanlık personelinin özverili çalışmalarının eğitim sisteminin başarısında önemli rol oynadığını ifade etti.

Tekin, mesajlarının sonunda yeni eğitim öğretim yılının öğretmenler, Bakanlık personeli, öğrenciler ve tüm eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öte yandan Bakanlıkça, bu yıl eğitim öğretimde yapılacak iş ve işlemlere ilişkin tüm illere genelge gönderilmiş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun ile ortaya konulan milli duruş, Bakanlığın tavizsiz en temel önceliklerinden biri ve eğitim ve öğretim süreçlerinin ana hedeflerinden biri olarak yer almıştı. Okul ortamlarında giriş-çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları tamamlanacak. Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek önlem alınacak.

İLK ARA TATİL 16-20 KASIM'DA

Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak.

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek.

Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları 28-30 Haziran tarihlerinde yapılacak. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.