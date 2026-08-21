Kayseri Talas Belediyesi, 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmalarını kırsal mahallelerden başlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin daha temiz, düzenli ve güvenli ortamlarda eğitim görmesi amacıyla ilçe genelindeki okulların bahçelerinde bakım ve temizlik çalışmalarına başladı. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların ilk adresi kırsal mahallelerden Kuruköprü'de bulunan Şehit Akın Sevli Ortaokulu oldu.

İLK ÇALIŞMA KURUKÖPRÜ'DE

Talas Belediyesi ekipleri, Kuruköprü Şehit Akın Sevli Ortaokulunun bahçesinde yaz döneminde uzayan ve kuruyan otların temizlenmesiyle birlikte genel bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Okul bahçesindeki öğrencilerin kullanım alanları başta olmak üzere çevrede bulunan otlar biçilirken, yeni eğitim dönemi öncesinde okul çevresi daha düzenli hale getirildi.

Çalışmalarda geniş alanlarda 4 tekerlekli çim biçme araçları kullanılırken, araçların ulaşamadığı dar ve kenar bölgelerde ise misinalı kenar kesme çim biçme makineleri ile temizlik yapıldı. Böylece okul bahçesinin farklı noktalarında bulunan uzamış ve kurumuş otlar titizlikle temizlendi.

KIRSALDAN İLÇE GENELİNE YAYILACAK

Kuruköprü'de başlayan çalışmaların, başta kırsal mahallelerdeki okullar olmak üzere Talas genelindeki eğitim kurumlarının bahçelerinde sürdürüleceği belirtildi. Ekipler, okulların bahçelerinde ihtiyaç durumuna göre ot biçme, temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi gerçekleştirerek eğitim kurumlarını yeni döneme hazırlayacak.

Özellikle yaz aylarında büyüyen ve kuruyan otların temizlenmesiyle öğrencilerin teneffüslerde ve okul etkinliklerinde kullandığı açık alanların daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER İÇİN DAHA TEMİZ VE GÜVENLİ ALANLAR

Talas Belediyesi, eğitim kurumlarının fiziki çevrelerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla öğrencilere daha nitelikli ortamlar sunulmasına katkı sağlıyor. 14 Eylül'de ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrencilerin okullarına temiz ve bakımlı bahçelerde kavuşması amacıyla başlatılan çalışmalar, ilçe genelindeki okullarda devam edecek.

Yapılan uygulamayla birlikte Talas'ın kırsal mahallelerinden merkezine kadar ihtiyaç bulunan okulların bahçeleri elden geçirilecek ve yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilecek