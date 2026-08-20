Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına belediye otoparkında silahlı saldırı düzenlendi. Başkan Yıldız'ın araçta bulunmadığı saldırıda yaralanan olmazken, şüpheli belediye güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde belediye başkanının makam aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Çiğli Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre olay, belediyenin otoparkında meydana geldi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın araçta bulunmadığı sırada makam aracına ateş açıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANARAK EMNİYETE TESLİM EDİLDİ

Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen şüpheli, belediyenin güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi.

Çiğli Belediyesi, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve saldırının nedeninin yanı sıra varsa arkasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla yürütülen adli sürecin yakından takip edileceğini açıkladı.