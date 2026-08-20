Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin gençlere ücretsiz üniversite hazırlık desteği sunduğu Muratpaşa Gençlik Eğitim Merkezi (MURGEM) öğrencileri, 2026 YKS'de Türkiye'nin farklı üniversitelerinde eğitim görmeye hak kazandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin gençleri üniversiteye ücretsiz hazırladığı MURGEM, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini önemli başarılarla tamamladı. MURGEM öğrencileri, mühendislikten öğretmenliğe, sağlıktan havacılığa, psikolojiden iletişime kadar farklı alanlarda Türkiye'nin birçok üniversitesinde eğitim görmeye hak kazandı.

MURGEM öğrencilerinden Melih Nazmi Çetinkaya, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'ne, Nazlı Önce, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'ne, Ayşegül Avcuoğlu ise Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti. Toprak Yazıcıoğlu, Şuayip Yarar ve Atlas Köse de Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmeye hak kazandı.

MURGEM öğrencilerinin yerleştiği üniversiteler arasında Ege Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de bulunuyor.

MÜHENDİSLİKTEN HAVACILIĞA GENİŞ TERCİH YELPAZESİ

Öğrenciler, ilgi ve hedefleri doğrultusunda çok farklı alanlara yöneldi. Bilgisayar, gıda ve kimya mühendisliği; psikoloji, hukuk, moleküler biyoloji ve genetik, öğretmenlik, görsel iletişim ve tasarım, radyo-televizyon ve sinema ile iç mimarlık ve çevre tasarımı, öğrencilerin yerleştiği programlar arasında yer aldı. Havacılık, uluslararası ticaret, işletme, yönetim bilişim sistemleri, maliye, reklamcılık, sosyal hizmetler ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler de MURGEM öğrencilerinin tercih ettiği alanlar arasında öne çıktı.

ANTALYA'DA AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖNE ÇIKTI

MURGEM öğrencilerinin tercihlerinde Antalya ve çevre illerdeki üniversiteler de önemli yer tuttu. Antalya'da eğitimlerini sürdürmek isteyen gençlerin en fazla yöneldiği üniversite Akdeniz Üniversitesi oldu. MURGEM öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'nde fen bilgisi öğretmenliği, maliye, uluslararası ticaret ve lojistik, tarımsal biyoteknoloji, gerontoloji, ilahiyat, otomotiv, reklamcılık ve sosyal hizmetler gibi farklı programlarda eğitim görmeye hak kazandı.

Antalya'ya yakınlığıyla öne çıkan Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi ile Burdur'daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi de öğrencilerin tercihleri arasında yer aldı. Gençler bu üniversitelerde psikoloji, sınıf öğretmenliği, işletme, coğrafya, Türk dili ve edebiyatı, yönetim bilişim sistemleri, sağlık yönetimi ve gıda teknolojisi gibi programlara yerleşti.