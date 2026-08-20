Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yıl da üniversite eğitimi için Antalya'yı tercih eden gençlerin barınma ihtiyacına destek olmak için 5 öğrenci yurdu ile hizmet verecek.

ANTALYA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, üniversite eğitimi için Antalya'yı tercih eden gençleri 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle dünyanın en güzel yerine hoş geldiniz gençler.' sözleriyle karşıladı.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Antalya'da yeni bir eğitim dönemi için hazırlıklar başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden Antalya'daki üniversitelere yerleşen öğrenciler için en önemli ihtiyaçların başında ise barınma geliyor.

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin güvenli ve uygun koşullarda barınabilmeleri için hizmet veren yurtlarıyla bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sunuyor. Özellikle şehir dışından Antalya'ya gelen öğrenciler, belediyenin sunduğu yurt hizmetleri sayesinde eğitim hayatlarına daha kolay adapte olma imkânı buluyor.

YENİ DÖNEM ÖNCESİ SON HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kültür Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Kültür Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, Gülveren Şengül Çiftçioğlu Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Akseki Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Akseki Misafirhanesi bulunuyor.

Uygun fiyat politikası ve sunduğu imkânlar ile Antalya'ya gelen öğrencilerin ilk tercihi olan Büyükşehir Belediyesi öğrenci yurtlarında yeni dönem öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

YURTLAR KALİTESİYLE FARK YARATIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile 2021 yılında açtığı öğrenci yurt ve misafirhaneleri öğrencilere güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor.

Yurtlarda sabah kahvaltısı, akşam yemeği, ücretsiz internet, çamaşır ve ütü hizmeti sunuluyor. Kütüphane, etüt salonu gibi çeşitli sosyal alan ve imkânlar da öğrencelere sağlanıyor.