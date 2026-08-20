Denizli Büyükşehir Belediyesi Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri, minik öğrencilerine yönelik dikkat çeken bir yaz programı düzenledi.

DENİZLİ (İGFA) - Gezi programı çerçevesinde merkezdeki öğrenciler, DBB Kongre ve Kültür Merkezi'nde yer alan Denizli Bilim Merkezi ile Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.

Bilim Merkezindeki deneysel uygulamalarla merak duygularını pekiştiren çocuklar, Arkeoloji Müzesinde ise geçmiş uygarlıklara ait tarihi kalıntıları yerinde inceledi. Yaş gruplarına özel olarak tasarlanan uygulamalı alanlarda minikler, gerçekleştirilen simülatif arkeolojik kazı çalışmalarıyla adeta geçmişe yolculuk yaptı.



TRAFİK KURALLARINI DENEYİMLEYEREK ÖĞRENDİLER



Programın bir diğer durağı olan DBB Trafik Eğitim Parkında ise çocuklara yönelik güvenli ulaşım ve yaya davranışları eğitimi düzenlendi. Trafik işaretleri ile levhaların anlamlarını öğrenen öğrenciler, özel pistte kuralları bizzat uygulayarak hem keyifli vakit geçirdi hem de günlük hayatta kullanacakları hayati bilgileri edindi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezleri'nin çocukların bilimsel merakını artırmak, tarih bilincini aşılamak ve erken yaşta trafik farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen bu tür saha gezilerinin önümüzdeki dönemlerde de süreceği belirtildi.