Manisa’nın Soma ilçesinde, tazminat ve ödenmeyen ücret hakları için eylem yapma kararı alan yer altı maden işçileri, sabah saatlerinde kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Valilik tarafından yürürlüğe konulan gösteri ve yürüyüş yasağını gerekçe gösteren emniyet güçleri, aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu çok sayıda madenciye müdahale ederek gözaltına aldı.

Hak Arayışı Yürüyüşle Başladı

Yıllardır ödenmeyen kıdem tazminatları ve iş sağlığı güvenliği koşullarının iyileştirilmesi talebiyle bir araya gelen maden işçileri, seslerini kamuoyuna duyurmak amacıyla kent merkezinde toplanma çağrısı yapmıştı. Sabahın erken saatlerinde maden sahalarından ve ilçe merkezinden yürüyüşe geçen kalabalık, eylem alanına giden güzergahta güvenlik güçlerince durduruldu.

Emniyetten "Mevzuat ve Yasak" Uyarısı

Emniyet yetkilileri, alanda toplanan gruba yürüyüşün mevzuata aykırı olduğunu ve mülki idare tarafından alınan eylem yasağı kararını hatırlatarak dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. İşçi temsilcileri ise Anayasa'dan doğan toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullandıklarını belirterek basın açıklaması yapma konusunda ısrar etti.

Müdahale ve Gözaltı Süreci

Müzakerelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından çevik kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Yaşanan arbedede çok sayıda maden işçisi ve sendika yöneticisi gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Eylem alanına giriş ve çıkışlar geçici süreliğine trafiğe kapatılırken, bölgedeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Sendikalardan ve Kamuoyundan Tepki

Olayın ardından madenci sendikaları ve sivil toplum kuruluşları ortak bir değerlendirme yaparak gözaltılara tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, işçilerin yalnızca alın terinin ve yasal haklarının peşinde olduğu vurgulanarak, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Gözaltındaki işçilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilmelerinin beklendiği bildirildi.