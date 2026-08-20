Edirne'nin Keşan ilçesinde İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin yemeklerinin okul bünyesinde hazırlanacağı tam donanımlı mutfak projesinde sona gelindi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, çalışmaları yerinde inceleyerek mutfağın hijyen ve gıda güvenliği açısından önemine dikkat çekti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlhami Ertem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrencilerin öğle yemeklerinin hazırlanacağı tam donanımlı mutfağın revizyon ve kapasite artırımı çalışmalarında son aşamaya gelindi. Projenin son durumunu yerinde inceleyen Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, Okul Müdürü Muhittin Orak'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YEMEKLER OKUL BÜNYESİNDE HAZIRLANACAK

Yeni mutfakla birlikte öğrencilerin yemeklerinin doğrudan okul bünyesinde hazırlanması planlanıyor. Projenin, kamu kaynaklarının daha verimli ve tasarruflu kullanılmasına da katkı sağlaması hedefleniyor.

Mutfak sayesinde öğrencilerin beslenme süreçlerinin hijyen, gıda güvenliği ve sağlıklı üretim koşulları açısından daha etkin şekilde takip edilmesi amaçlanıyor.

İncelemeler sırasında projenin tamamlanma aşamasına gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Sercan Kemik, çalışmalarda emeği geçen okul yönetimi ve personele teşekkür ederken, 'Öğrencilerimizin sağlığı, güvenliği ve geleceği için çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor' mesajını verdi.