Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Sualtı Dalış Ekibine, dalış güvenliği ve dalgıç sağlığı konusunda kapsamlı eğitim verildi.

MALATYA (İGFA) - Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının öncülüğünde, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sualtı Hekimi Dr. Ahmet Veysel Gümüş tarafından gerçekleştirilen eğitimde, güvenli dalış ve doğru ekipman kullanımı, dalgıç sağlığı, fiziksel ve psikolojik dayanıklılık, acil durum yönetimi, olası risklere hazırlık ve sualtı fizyolojisi konuları ele alındı.

Eğitim kapsamında ayrıca dalış sırasında vücutta meydana gelen değişimler ile bilgi, bilinç ve tedbirin güvenli dalış açısından önemi hakkında personele bilgiler aktarıldı.

Arama-kurtarma faaliyetlerinde görev yapan dalış ekiplerinin sağlık ve güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan eğitimle, ekiplerin sualtında karşılaşabilecekleri risklere karşı hazırlık düzeylerinin ve müdahale kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.