Ankara Keçiören Belediyesi, vatandaşların ekonomik kararlarını daha bilinçli verebilmelerine katkı sağlamak amacıyla 'Finansal Okuryazarlık Bilgilendirme Semineri' düzenledi.

ANKARA (İGFA) - Şehit Gülşah Güler Günevi'nde gerçekleştirilen eğitim, Sosyolog Ecem Yıldız Bal tarafından verildi. Seminerde katılımcılara gelirlerin doğru yönetilmesi, bütçe planlaması, tasarruf alışkanlıkları ve bilinçli tüketim konularında temel bilgiler aktarıldı.

BÜTÇEDEN BORÇ YÖNETİMİNE TEMEL BİLGİLER ANLATILDI

Eğitimde; bütçe oluşturmanın ve kaynakları etkili kullanmanın önemine dikkat çekilirken borç yönetimi, finansal hedef belirleme ve sağlıklı ekonomik kararlar alma konuları da ele alındı. Günlük yaşamdan örneklerle gerçekleştirilen seminerle katılımcıların finansal farkındalıklarının artırılması ve ekonomik açıdan daha güçlü bireyler olmalarına katkı sağladı.