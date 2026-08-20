Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri gibi stratejik alanlarda yeni bir doktora programı başlatılacağını açıkladı. İlk etapta 550 doktora öğrencisi seçilecek, 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması hedeflenecek.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynağını güçlendirmeye yönelik yeni bir program başlatılacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamasına göre, yapay zekâ, siber güvenlik, çip teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleri başta olmak üzere stratejik alanlarda doktora öğrencileri yetiştirilecek.

İLK ETAPTA 550 ÖĞRENCİ SEÇİLECEK

Program kapsamında ilk etapta 550 doktora öğrencisi merkezi sınavla belirlenecek. Öğrenciler, Türkiye'nin 20 araştırma üniversitesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürecek.

Programın uzun vadeli hedefi ise daha geniş bir insan kaynağı oluşturmak. Buna göre 5 yılın sonunda yaklaşık 3 bin genç araştırmacının Türkiye'nin bilim ve teknoloji ekosistemine kazandırılması planlanıyor.

'GÜÇLÜ İNSAN KAYNAĞI HAMLESİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bilim ve teknoloji yolculuğunda yeni ve güçlü bir insan kaynağı hamlesi başlattıklarını belirterek, geleceğin teknolojilerini geliştiren ve üreten bir Türkiye hedefini vurguladı.

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın bilim, teknoloji ve gençlerin gücüyle inşa edileceğini ifade ederek, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.