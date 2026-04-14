Kayseri Talas'ta yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hafta sonu demeden sahaya inerek ilçede park ve otopark olarak değerlendirilebilecek alanlarda incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - Cumartesi sabahının erken saatlerinde gerçekleştirilen saha gezisinde, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak yeni alanların oluşturulması adına detaylı değerlendirmeler yapıldı. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen incelemelerde, özellikle araç yoğunluğunu azaltacak ve sosyal yaşam alanlarını artıracak projeler masaya yatırıldı.

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediyeciliğin sadece mesai saatleriyle sınırlı olmadığını belirterek, 'Talas'ımızın her köşesinde yaşamı kolaylaştıracak, nefes aldıracak alanlar oluşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, çözümlerimizi sahada şekillendiriyoruz' ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemelerin ardından ilgili birimlere gerekli talimatların verildiği öğrenilirken, Talas Belediyesinin önümüzdeki süreçte yeni park ve otopark projelerini hayata geçirmesi bekleniyor. Bu çalışmaların, ilçede hem trafik düzenine katkı sağlaması hem de sosyal yaşamı zenginleştirmesi hedefleniyor.