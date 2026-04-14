HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası tarafından organize edilen 'Büyük Temsilci Buluşması'nın bu yıl 3'cusu Antalya'da düzenlendi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli, HAK-İŞ Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan ile görüşme fırsatı buldu. Adıbelli, işçilerin karşılaştığı sorunlar ve sendikanın çalışmaları hakkında Genel Başkan Arslan'a detaylı bilgiler sundu. Adıbelli, Mardin Hak-İş sendikası olarak il ve ilçelerden 50 temsilci ile Antalya'daki buluşmaya katıldıklarını belirtti.

Toplantı ardından açıklamalarda bulunan Aziz Adıbelli, HAK-İŞ ve Hizmet-İş Sendikası olarak işçilerin yanında olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini vurguladı. 'Bizimle beraber olmak, mücadelemizi daha da yükseltmek, geleceğimiz için umutlarımızı, heyecanımızı ve enerjimizi artırmak, bilgi ve birikimlerimizi geliştirmek, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmek amacıyla bu toplantıya katıldık.' dedi.

Toplantıya katılan Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli ve sendika yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, işyeri sendika temsilcileri ve komite başkanları dört gün sürecek eğitim programına katılarak, işçi hakları ve sendikal çalışmalar hakkında önemli bilgiler edindi.

Büyük Temsilci Buluşmasının işçi hakları ve sendikal dayanışma açısından büyük önem taşıdığı belirtilirken, toplantıya katılan tüm sendika üyelerine teşekkür edildi.