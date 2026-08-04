Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Ayvalı Mahallesi'nde kurulan Kardeşler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Pazar alanındaki tezgâhları tek tek gezen Başkan Özarslan, esnafa bereketli kazançlar dilerken alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip talep ve önerilerini dinledi.

Sıcak ve samimi görüntülerin yaşandığı ziyarette Başkan Özarslan, hemşehrilerinin taleplerini kısa sürede yerine getirerek 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir. Her zaman sizlerin emrindeyiz. Belediye başkanı halkın içinde olur. Bizler her zaman hemşehrilerimizin yanındayız.' dedi.

SORUNLARA YERİNDE ÇÖZÜM ÜRETİLİYOR

Ziyaret boyunca pazarcı esnafının ve mahalle sakinlerinin ilettiği talepleri tek tek not alan Başkan Özarslan, çözüm gerektiren konuların değerlendirilmesi için ilgili birim müdürlerine gerekli talimatları verdi.

Vatandaşlarla kurduğu sıcak diyaloglarla dikkat çeken Özarslan, belediyecilik anlayışlarının temelinde gönüllere dokunmak ve sorunlara yerinde çözüm üretmek olduğunu ifade etti.

Ziyaret boyunca vatandaşlar Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a yoğun ilgi gösterirken, belediye hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.