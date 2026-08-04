İzmir Bornova Belediyesi, çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de öğretici aktivitelerle geçirmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi'nde düzenlenen 'Yaz Bilim Atölyeleri', Temmuz ayında gerçekleştirdiği yoğun programın ardından, Ağustos ayında da yepyeni atölyelerle çocukları bilimle buluşturmaya devam edecek.

TEMMUZ AYINDA BİLİM RÜZGARI ESTİ

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi, 21-23 Temmuz ile 28-30 Temmuz tarihleri arasında minik bilim meraklılarını ağırladı. İki hafta boyunca süren etkinliklerde çocuklar; dayanıklı yapılardan güneş gözlemine, basit elektrik deneylerinden akıl oyunlarına kadar geniş bir yelpazede uygulamalı eğitimler aldı.

Ayrıca kolonya, sabun, mum ve parfüm atölyelerinde kendi ürünlerini üreterek el becerilerini ve üretkenliklerini geliştirme fırsatı yakaladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların bilimsel düşünme becerilerini erken yaşta kazanmalarının önemine dikkat çekerek, 'Bornova'da çocuklarımızın sadece tüketen değil, üreten bireyler olmasını hedefliyoruz. Eğlenerek öğrenme anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Yaz Bilim Atölyeleri ile bilimi günlük yaşamın bir parçası haline getiriyoruz. Temmuz ayında çocuklarımızın gösterdiği merak ve heyecan bizleri çok mutlu etti. Ağustos ayında da ortaokul ve lise öğrencilerimizi bu ücretsiz ve nitelikli eğitimlerden yararlanmaya, bilimin büyüleyici dünyasını keşfetmeye davet ediyorum.' diye konuştu.