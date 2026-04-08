Kayseri Talas Belediye Meclisi toplanarak gündeminde bulunan maddeleri karara bağladı. 2025 yılı faaliyet raporunun onandığı meclis oturumunda çeşitli komisyonlara üye seçimi de yapıldı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen oturumda Talas Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu görüşülerek kabul edildi. Meclis üyelerinin söz alarak görüşlerini aktarmasının ardından yapılan oylama sonucuna göre Talas Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu onanmış oldu.

KOMİSYONLARA ÜYE SEÇİMİ

Meclis oturumunda ayrıca başkan vekili, meclis katipliği, encümen üyeliği ve komisyonlar için seçim yapıldı.

Yapılan seçimler sonucunda; Kemalettin Cengiz Tekinsoy 1. Başkan Vekili, İbrahim Ata ise 2. Başkan Vekili olarak belirlendi.

Harun Ünal ve Murat İlhan'ın asıl meclis katibi seçildiği meclis oturumunda Taner Afşar ve Selim Gümüş de yedek meclis katibi oldu.

Ahmet Tural, Osman Kutay Altuntaş ve Selim Gümüş, yeniden Encümen üyesi olarak belirlenirken Hami Türkyar, Mustafa Özaşır, Murat İlhan, Murat Özdemir ve Şahin Ülker de İmar ve Bayındırlık Komisyonu üyesi seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu; Alaaddin Canıpek, Emine Timuçin, Mehmet Akbulut, Aaattin Can Akkılınç ile Ramazan Bülbül'den oluşurken Emine Timuçin, Kerem Ekici, Müjdat Yılmaz, Hülya Yüksel ve Bünyamin Türkmen de Çevre, Kültür ve Turizm Komisyonu'nda yer aldı.

Duygu İnce, Taner Afşar, Müjdat Yılmaz, Hülya Yüksel ve Yaşar Tuğrul Ercan'ın Gençlik, Kadın ve Aile Komisyonu üyesi olarak seçildiği meclis oturumunda Harun Ünal, Taner Afşar, Mehmet Akbulut, Musa Cingöz ve Mücahit Kısmet, Ticaret ve Sanayi Komisyonu üyesi oldu.

Eğitim, Spor ve Sağlık Komisyonu; Duygu İnce, Kerem Ekici ve Mehmet Akbulut, Mustafa Çalıksoy ve Yaşar Tuğrul Ercan'dan, Bilik Teknoloji ve Halkla İlişkiler Komisyonu Osman Kutay Altuntaş, Harun Ünal, Mehmet Akbulut, Alaattin Can Akkılınç ve Mücahit Kısmet'ten oluştu.