Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Toplantıda konuşan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye'de ilçe belediyesi olarak tamamen kendi imkânlarıyla, kendi personeli ve teknik kapasitesiyle, dışarıdan hiçbir destek almadan kentsel dönüşüm yürüten tek belediye olduklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında 2025 yılı Başkanlık Faaliyet Raporu görüşüldü. Kayseri için yapılan hizmetler konusunda bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kentsel dönüşümle özellikle vatandaşların yaşamına dokunarak onların daha uygun şartlarda yaşamalarını ve hayallerini gerçekleştirebilme imkânı sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Şehrimizi 10 farklı bölgede dönüşüm projeleriyle yeniliyoruz. Özellikle imarsız ve gecekondu yapılaşmaların bulunduğu alanlarda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Mevcut projeleri tamamlayıp yeni alanları da ekleyerek gayretlerimize devam ediyoruz. Özellikle vatandaşımızın en çok beklediği Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi ise geçtiğimiz yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla başlayan süreçte planlama aşamasında belli bir aşamaya geldik. Türkiye'de ilçe belediyesi olarak tamamen kendi imkânlarıyla, kendi personeli ve teknik kapasitesiyle, dışarıdan hiçbir destek almadan kentsel dönüşüm yürüten ikinci bir ilçe belediyesi bulunmamaktadır. Bu da bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.' ifadelerine yer verdi.

Mecliste Komisyon Seçimleri Gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan oylama sonucunda encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Komisyon seçimlerinde şu isimler görev aldı: Encümen Üyeleri: Ali Oymakapu, Muammer Topsakal, Seyhan Arifoğlu. İmar Komisyonu: Mustafa Dulda, Ali Öz, Kaan Sabri Çöl, Yusuf Yavrum, Suat Yıldırım. Plan ve Bütçe Komisyonu: Nuriye Çetin, Şerife Bozdoğanlı, Osman Yeniay, Enes Arısüt, İhsan Aydın. Eğitim, Kültür, Sosyal İşler, Gençlik ve Spor Komisyonu: Mutlu Önal, Ahmet Aydın, Seyhan Arifoğlu, Mahmut Anıklar, Ümit Tugay Koca. Tarım ve Hayvancılık Komisyonu: Muammer Kılıç, Ramazan Eren, Ercan Çiçek, Seyit Ali Bulut, Zeki Gümüş.

Toplantıda daha sonra Pervane, Erkilet Camikebir, Saraybosna, Erkilet Generalemir, Oruçreis, Mimarsinan, Gömeç ve Zümrüt mahallelerine ait imar planları görüşüldü. Gündemdeki diğer maddeler ilgili komisyonlara havale edilerek toplantı sona erdi.