İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak'ta hastaneler ve ticaretin yoğun olduğu Gaziler Caddesi'nde hem yolu yeniledi hem de 154 araçlık ücretsiz otopark kazandırdı. Atıl alanın değerlendirilmesiyle park kaynaklı trafik sıkışıklığı azalırken, bölgede ulaşım daha güvenli ve akıcı hale geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım konforunu artırmak amacıyla akılcı müdahalelerle sorunları birer birer çözmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Konak'taki Gaziler Caddesi'nin daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi için yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında, Gaziler Caddesi ile Gıda Çarşısı girişinde, 1201 Sokak kesişiminde bulunan atıl alan modern bir otoparka dönüştürüldü. Özellikle cadde üzerinde araç parkı nedeniyle oluşan beklemelerden kaynaklanan trafik tıkanıklığını azaltması beklenen otopark, vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Yeni düzenleme sayesinde İzmirliler, araçlarını güvenle park ederek gün içinde sıkça kullandıkları hastanelere, kamu kurumlarına ve Gıda Çarşısı'na daha kolay ulaşabilecek.

NELER YAPILDI?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yerinde yaptığı incelemenin ardından, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından atıl ve kötü görünüme sahip alanın otoparka dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Zemin düzenlemelerinin tamamlanmasının ardından İZBETON ekipleri asfalt uygulamasını gerçekleştirdi. Yapılan modern düzenlemelerle birlikte alana toplam 154 araç kapasiteli açık otopark kazandırıldı. Çalışmalar kapsamında Gaziler Caddesi'nin yolu da yenilenerek daha güvenli ve konforlu hale getirildi.