Kayseri Talas Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyata gönül verenlerle yazarları buluşturduğu Yazar Okulu Seminerleri programı yeni yılda da sürüyor. Seminerlerin beşincisinde eğitimci Rafet Ural, yarın gençlerle bir araya gelecek.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitim ve edebiyat dünyasına sağladığı katkılarda dikkat çeken Kayseri Talas Belediyesi’nin aralık ayında başlattığı yepyeni bir program olan Yazar Okulu Seminerleri programı ara vermeden devam ediyor.

Talas Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi işbirliğiyle 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Yazar Okulu Seminerleri programının beşinci haftadaki konuğu eğitimci yazar Rafet Ural olacak.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde yarın saat 14.00’te başlayacak programda çocuk edebiyatı dalında bilgiler aktarılacak.

Ocak ayı boyunca yapılacak Yazar Okulu Seminerleri, Talas Belediyesi’nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Programlarla ilgili 0352 222 0724 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.