Kayseri Talas Belediyesinin spora ve gençliğe yaptığı yatırımların en somut meyvelerinden biri daha filiz verdi. Talas Belediyesporun altyapısından yetişen genç yetenek Necati Yılmaz, U14 Millî Takım seçmeleri kapsamında Türkiye genelinde başvuran 28 bin sporcu arasından sıyrılarak son 130 oyuncu arasına kalmayı başardı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, genç futbolcunun bu önemli başarısını büyük bir gururla karşıladıklarını belirterek, Talas'ta kurdukları 'sporcu fabrikasının' meyvelerini vermeye devam ettiğini ifade etti.

BAŞKAN YALÇIN'IN ELİNİ ÖPTÜ

Başkan Yalçın, 'Necati evladımız, Talas Belediyespor bünyesindeki 425 futbolcumuzdan biri. U14 kategorisinde gösterdiği başarıyı yakından takip ediyorduk. Bu başarının milli takım seçmelerini yapacak yetkililerin de dikkatinden kaçmaması bizleri ayrıca mutlu etti. 28 bin aday arasından son 130'a kalmak büyük bir başarıdır. Kendisi seçmelere gitmeden önce bizleri ziyaret etti, elini öptü. Bu da onun terbiyesini ve değerlerine bağlılığını gösteriyor. Necati'yi, ailesini ve emeği geçen hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum' dedi.

'İNŞALLAH GURURUMUZ OLACAK'

Altyapıya verdikleri önemin altını çizen Başkan Yalçın, bu sezon U14 ve U15 takımlarından Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Alanyaspor ve Erciyes FK gibi önemli kulüplere futbolcular kazandırdıklarını belirterek, 'Bu bizim için büyük bir gurur. İnşallah Necati de bu başarıların en güzel örneklerinden biri olacak' ifadelerini kullandı.

'BAŞKANIMIZIN ÇOK BÜYÜK DESTEĞİ OLDU'

Genç savunma oyuncusu Necati Yılmaz ise İzmir'de gerçekleştirilecek seçmeler öncesinde heyecanını dile getirerek, 'İzmir'e gideceğim için çok mutluyum ve gururluyum. İnşallah devamı milli takım olur. Başkanımızı çok seviyoruz, bize çok büyük destek oldu. Kendisine teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Necati'nin babası Yaşar Yılmaz da Talas Belediyesinin spora verdiği katkıya dikkat çekerek, 'Evladımıza destek veren başkanımıza, hocalarımıza ve kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. Son 130'a kaldığında büyük bir gurur yaşadık. İnşallah milli takıma seçilir ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eder' dedi.

İZMİR'DE KRİTİK KAMP

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen kamp sürecinde, bölge karmaları seçmelerinde belirlenen 130 oyuncu İzmir'de bir araya gelecek. Oluşturulacak takımlar arasında oynanacak değerlendirme maçlarını, Teknik Koordinatör Samet Aybaba başta olmak üzere Genç Millî Takım teknik heyeti yakından takip edecek.

Karşılaşmaların ardından yapılacak değerlendirmelerle U14 Millî Takımı'nın ana kadrosu şekillenecek. Talas'ın genç yeteneği Necati Yılmaz ise bu zorlu süreçte hem şehrini hem de ülkesini temsil etmenin heyecanını yaşayacak.