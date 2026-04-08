Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Zecorner Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takımı ziyaret ederek destek mesajı verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Sporun ve sporcunun dostu olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'un Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde Kayserispor'un kulüp tesislerinde futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi.

Takıma moral veren Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un şehri en iyi şekilde temsil ettiğini vurgulayarak, 'Şehrimizin en güzel şekilde temsil edilmesi için sizlerle birlikte çaba gösteriyoruz. Maçları keyifle, zevkle izliyoruz ama sonucu arzu ettiğimiz seviyede göremeyince üzülüyoruz. Süper Lig'de kendisini kanıtlamış, yer bulmuş takımın oyuncuları olarak zor gibi görünen süreci atlatacağımıza inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin birkaç galibiyetle yeniden çıkış yakalayacağını belirten Büyükkılıç, hem futbolculara hem de teknik heyete olan güvenini dile getirerek, şunları söyledi: 'Kayserispor'umuz her zaman zoru başarmıştır, sonuçta da şehrimizin yüzünü güldüren konuma gelmiştir. Aynı şekilde birkaç maçı alınca, havanın değişeceğini sizler de bizler de biliyoruz. Kaçan pozisyonlara üzülüyoruz ama bu başaramayacağınız anlamına gelmiyor. Bu hafta başarıya ulaşacağınıza inanıyorum. Sizleri seviyoruz, bu haftadan sonra yüzümüz gülecek diye umuyor ve inanıyorum, başarılar diliyorum.'

Kayserispor'un kentin en önemli marka değerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, kulübe desteklerinin süreceğini de belirtti. Ziyaret kapsamında Kayserispor Kulüp Başkanı Nurettin Açıkalın ile bir araya gelen Büyükkılıç, takımın durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için tüm Kayserilileri tribünlere davet etti.

Ziyaret, teknik heyet ve futbolcuların Büyükkılıç'a alkışlarla teşekkür etmesiyle sona erdi.