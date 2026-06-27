Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Çocuk Görüşme Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda her alanda üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehri kalkındırma yönündeki yerel yönetim hizmetlerini kararlılıkla sürdürürken kentte hizmet veren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap verecek projelere desteğini de sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde hizmet verecek Talas Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışı yapıldı. Talas'ta düzenlenen açılış törenine Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Bilgihan Yeşilyurt, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, yargı mensupları ve hayırseverler katıldı.

Talas Çocuk Görüşme Merkezi'nin açılışında konuşan Başkan Büyükkılıç, projenin paydaşı olmanın kendileri için önemine değinerek, 'Böyle önemli ve anlamlı bir projede yer alıp bu güzel çalışmanın bir paydaşı olmak bizim için de çok önemli. Bu çalışmaların yapılıyor olması şehrimize, bir ihtiyacın giderilmesi adına zenginlik katacaktır' dedi.

Büyükkılıç, aile kurumunun ve özellikle çocukların topluma emanet olduğunun altını çizip sağduyu çağrısında bulunarak, 'Masum yavrularımızın gereksinimini karşılamak adına bizler de üzerimize düşeni yapmalıyız. Böyle bir projeyle gelince hayrı deme şansımız olmadı, olamaz. Sayın başsavcımıza bizleri böyle bir projede yer almaya vesile kıldığı için teşekkür ediyorum. Üzerimize düşen ne ise her alanda olduğu gibi bunu da yapma yönünde biz varız diyoruz' diye konuştu.

Konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, Aşure Günü'nün önemine de değinerek merkezin şehre hayırlı olmasını diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da Kayseri'de ilk çocuk görüşme merkezinin 1 Ağustos 2022 tarihinde Büyükşehir'in tahsis ettiği mekânda açıldığını hatırlatarak, 'İkinci bir çocuk görüşme merkezine ihtiyaç duyulmuştu. Biz bu ihtiyacımızı kıymetli başkanımız Memduh Bey ile paylaştık ve kendileri sağ olsunlar şuanda yanında bulunduğumuz ve açılışını yapacağımız merkezi bize tahsis ettiler. Kendi ekibiyle imarını ve iç yapımını gerçekleştirdiler bugün itibariyle açılışa hazır hale getirdiler' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Korkmaz, çocuk görüşme evinde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aktardı. Korkmaz, önemli hizmetin hayata geçmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ekibi olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Talas Çocuk Görüşme Merkezi, kurdele kesimi ile hizmete açıldı.