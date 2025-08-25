Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde yer alan ve Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bilinen Soğanlı Vadisi, 2. Geleneksel Turizm Festivali’ne ev sahipliği yaptı. Konserlerden halk oyunlarına, yöresel lezzetlerden balon turlarına kadar birçok etkinlikle renklenen festival, bölge turizmine büyük katkı sundu.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi, 2. Geleneksel Turizm Festivali ile bir kez daha tarih, kültür ve doğanın buluşma noktası oldu.

Kapadokya’nın giriş kapısı olarak bilinen vadide düzenlenen festival, binlerce vatandaşın yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği iş birliğinde düzenlenen festivalde; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Ayşe Böhürler, Yeşilhisar Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe protokolü ve kadın kooperatifleri hazır bulundu.

Festival alanında gün boyu süren etkinlikler kapsamında Hülya Şen, Samet Mutugan, Recep Alemdar ve RIDERS sahne alarak coşkulu anlara imza attı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi’nin gösterileri büyük alkış toplarken, yöresel sanatçılar da türküleriyle katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı.

Yalnızca müzik ve dans değil, Soğanlı’nın kültürel mirası da festivale damgasını vurdu. Kadın kooperatiflerinin açtığı stantlarda meşhur Soğanlı bebekleri, el emeği göz nuru dantel ve kilimler, yöresel yiyecekler sergilendi. Köylü kadınların hazırladığı tandır ekmekleri, gözlemeler ve yöresel tatlar katılımcılara ikram edilerek adeta bir kültür şöleni yaşatıldı.

Bu arada festivalde balon turları da yoğun ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinde gökyüzüne yükselen 19 sıcak hava balonu, Soğanlı Vadisi’nin doğal güzellikleriyle birleşerek kartpostallık manzaralar sundu. Yabancı turistler, festival coşkusunu gökyüzünden seyretmenin ayrıcalığını yaşadı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, festivalde yaptığı konuşmada Soğanlı’nın geçirdiği değişime dikkat çekerek, “Soğanlı bugün altyapısıyla, meydanıyla, restorasyonuyla muhteşem bir yer haline geldi. Kapadokya'nın giriş kapısı, inanç merkezi. Her gün turistlerin akın ettiği, balonların havalandığı bu vadi artık dünya çapında tanınıyor. Ancak beni en çok mutlu eden şey, bu festivalin köylülerimizin amatör ruhuyla hazırlanması. Soğanlı bir sevda, ben Soğanlı’ya aşığım” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler de festivalin turizm açısından önemine vurgu yaptı. Soğanlı'nın turizm beldesi olma yolunda hızla geliştiğii belirten Milletvekili Böhürler, "Buradaki kadınların el emeğiyle ürettikleri Soğanlı bebekleri, bu kültür havzasını yaşatan en güzel değerlerden biri. Bu festival sadece turizme değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de büyük katkı sağlıyor” dedi.

Festival boyunca hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşitli oyunlar ve aktiviteler düzenlenirken, ziyaretçiler Soğanlı’nın eşsiz doğal güzellikleri arasında keyifli bir gün geçirdi.