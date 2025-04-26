Kayseri ihracatının yüzde 25'ini karşılayan Kayseri Serbest Bölge’de yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kayseri Serbest Bölge Yönetim Kurulu Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 3,5 yıldır bölgeye birçok yatırımın yapıldığını ve yapılacak olan yeni çalışmalarla hizmet seferberliğinin devam ettiğini söyledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Serbest Bölge'nin ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını, bölgenin daha çok gelişmesi için yeni yatırımların da devam ettiğini belirten Başkan Palancıoğlu, “Kayseri Serbest Bölge’de birçok altyapı ve üst yapı çalışmaları yapıyoruz. Serbest Bölge bizim için son derece önemli. Ben Yönetim Kurulu Başkanı olarak 3,5 senedir gece gündüz buraya destek veriyorum. Burada güneş enerjisi santrali, kiralanabilir hangarlar yaptık. Aynı zamanda 50.000 kamyondan fazla toprağı buraya çekerek bütün Serbest Bölge’nin yeni yollarını açmış olduk. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca tam 54 kilometre altyapı yaptık. Suyu, kanalizasyonu, doğalgazı ve diğer hatları yapıldı. Dolayısıyla tüm altyapı çalışması yakın bir zamanda inşallah tamamlanmış olacak. Çevre temizliği ve peyzajına başlıyoruz. Kayseri ihracatının % 25'e yakını Serbest Bölge’den yapılıyor. Sanayicilerimize de teşekkür ediyoruz.” dedi.

Serbest Bölge’de birçok projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Palancıoğlu, şunları da söyledi: “Burada güzel bir hizmet seferberliği başladı, çalışmalar devam ediyor. 41 adet eski dükkanları yıkarak, gümrük kapımızın girişine tırların park edeceği tır garajı yaptık. Yeni binamızda tamamlandı ve kiracılarımıza teslim edildi. Dolayısıyla Serbest Bölge’de her alanda ihtiyaçlar karşılanıyor. Kayseri Serbest Bölge daha çok gelişiyor ve güzelleşiyor. Yönetim kurulu üyelerimize, Sanayi Odası Başkanımıza, Ticaret Odası Başkanımıza ve tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz. Hayırlı olmasını dilerim.”

Kayseri Serbest Bölge Müdürü Ahmet Faydalı ise, “Yeni bölge haricinde eski bölge çalışmaları da başladı. Burada 55 kilometrelik mevcut hatları yenileme işi yapıyoruz. Bunun bir parçası olarak kanalizasyon, yağmur suyu ve kullanım suyu hatlarının döşenmesi işi var. Akabinde enerji nakil hattı projemizi de hayata geçirmiş olduk. Hava nakil hatlarını da yer altına indireceğiz. Parke döşeme işi de yapacağız. Çalışmalar bittiğinde Serbest Bölgemize A sınıfı bir altyapı, caddeler ve yollar kazandırılacak.” diye konuştu.