Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı "Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" listesinde yer alan 10 Kayseri firmasını tebrik etti.KAYSERİ (İGFA) - Sanayi ve ticaretin merkezi olma özelliğini her geçen yıl daha da pekiştiren Kayseri, 2024 yılında da üretim, ihracat ve istihdamdaki başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alan 10 Kayseri firmasını kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin sanayi vizyonuna olan katkılarından dolayı firmalara teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç açıklamasında, şunları söyledi: “Sanayi ve ticaretin kadim merkezi olan Kayseri’mizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri’mizden gururlandıran başarı. İstanbul Sanayi Odası’nın 2024 verilerine göre İkinci 500 listesinde yer alan 10 değerli firmamızı yürekten kutluyorum. Her biri şehrimizin üretim gücünü, ihracat potansiyelini ve sanayi vizyonunu temsil ediyor. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımızı ve yöneticilerimizi tebrik ediyor, şehrimize katma değer sağlayan bu kıymetli firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum.”

Kayseri’nin ekonomik gücünün, istihdam ve ihracat odaklı kalkınmasının arkasında girişimci ruhun ve güçlü sanayi geleneğinin yattığını belirten Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman sanayicinin yanında olduklarını ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Türkiye ekonomisindeki stratejik rolünü daha da ileriye taşımak için tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.