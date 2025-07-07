Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Haziran 2025’te Türkiye genelinde 104.733 gıda işletmesini denetledi. 1.989 işletmeye idari yaptırım uygulanırken, toplam 154 milyon 672 bin 955 TL para cezası kesildi ve 28 işletmeci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Haziran ayında yurt genelinde gıda işletmelerine yönelik kapsamlı denetim sonuçlarını açıkladı.

Toplam 104 bin 733 gıda işletmesinin denetlendiği süreçte, bin 989 işletmeye idari yaptırım uygulandığı bildirildi.

Denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 154 milyon 672 bin 955 TL idari para cezası kesilirken, 28 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapıldı.

“GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİM İÇİN DENETİMLER SÜRÜYOR”

Bakanlık, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya paylaşımında, “#GüvenilirGıda hedefiyle çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Denetimlerin, halk sağlığını koruma ve gıda güvenliğini sağlama hedefiyle önümüzdeki dönemde de aynı titizlikle devam edeceği öğrenildi.