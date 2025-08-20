Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, artan sıcaklıkların ve azalan yağışların tarım üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, suyun verimli ve tasarruflu kullanılmasının artık zorunluluk haline geldiğini söyledi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yaz mevsiminde yaşanan sıcaklık stresinin mevcut bitkileri olumsuz etkilediğini ve pancar başta olmak üzere birçok ürünün ciddi su ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Barajlardaki su seviyelerinin düşmesinin tehlike sinyali verdiğini dile getiren Akay, “Eylül sonuna kadar pancarın sulama ihtiyacı devam ediyor. Hatta söküm döneminde bile suya ihtiyaç oluyor. Bu nedenle bazı bölgelerde su sıkıntısı endişesi yaşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin su fakiri bir ülke olduğuna dikkat çeken Akay, tarımda kullanılan suyun israf edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, salma sulamanın terk edilmesi gerektiğini belirtti. Akay, “Yağmurlama sulama dahi artık yeterli değil, damla sulamaya hızlı bir şekilde geçiş yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Altyapı yatırımlarının önemine işaret eden Akay, “Devletimiz yollar, köprüler, havaalanları yaptı. Artık bundan sonra ‘suyolu’ yatırımlarına ihtiyaç var. Barajlarda biriken suyun kapalı sistemle, basınçlı sulama yöntemleriyle tarlalara ulaştırılması gerekiyor. Böylece tarımda kullanılan suyun yarı yarıya azalacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Sulama maliyetlerinin çiftçiyi zorladığını aktaran Akay, pancar üretiminde sulama giderlerinin toplam maliyetin yüzde 30’una kadar çıktığını söyledi. “Elektrik ve mazot giderleri çiftçinin belini büküyor. Bu sorun çözülmezse iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle sulu tarım giderek tehlikeye girecek” dedi.

Orta Anadolu’nun gelecekte ciddi su sıkıntısı yaşayabileceğine de dikkat çeken Akay, çözüm önerisini şu sözlerle dile getirdi: “Fırat Nehri’nden Erzincan’dan başlayan bir hatla Sivas, Tokat, Amasya üzerinden Orta Anadolu’ya su getirilmeli. Fırat’ın suyunun yarısı bu bölgeye aktarılırsa, gelecekteki su sorunu köklü biçimde çözülür. 5-6 yıl içinde bu konu çok daha ciddi hale gelecek. Henüz vakit varken çözüm üretilmeli.”

Kayseri Şeker olarak damla sulama konusunda 5-6 yıldır Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini belirten Akay, “Deneme tarlalarımızda ve bazı çiftçilerimizde bu uygulamaları yapıyoruz. Ancak 14 bin çiftçimiz içinde damla sulamaya geçenlerin oranı henüz yüzde 1-2’yi geçmiyor. Artık bu dönüşümü hızlandırmamız ve zorunlu hale getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.