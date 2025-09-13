Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne Turkuaz Seramik tarafından bağışlanan Kabin Tipi Solunum Fonksiyon Cihazı ile bazı kliniklerin yenilenmesi ve öğrenci laboratuvarının onarımı ve hizmete sunulması amacıyla açılış töreni gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Hastaneler Başhekimliği Konferans Salonu’nda düzenlenen açılışa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı Abidin Özkaya ile akademisyenler ve davetliler katıldı.

Törende konuşan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Turkuaz Seramik’in her zaman hayırseverlikte önemli değeri olan bir aile olduğunu söyledi.

Görev süresi boyunca Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un üniversiteyi daha üst seviyeye taşımak için var gücü ile çalıştığına şahit olduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Altun’un üniversitenin halkla ilişkilerde büyük bir ivme kazandırdığına da dikkat çekti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin kendilerinin bir evi olduğunun altını çizerek Erciyes Üniversitesi’nin göğüs kabartan işlere imza atan bir üniversite olduğuna dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında Kayseri’ye kazandırılacak 800 yataklı hastane projesi hakkında bilgi vererek, projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

Tıp Fakültesi Hastanelerinin bölgeye hizmet eden bir hastane olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, şöyle devam etti: “Hastanemizin hem cihaz altyapısıyla, hem de fiziki imkanlarıyla bir yenileme sürecini göz ardı edemeyiz. Hastanemiz sahipsiz değildir. Hastanemize sahip çıkmak zorundayız. Çünkü sadece bizim gözbebeğimiz değil, bütün Anadolu'ya, bölgeye hizmet eden bir hastane olması hasebiyle de bunu bir görev olarak addediyoruz. Tabii burada ben her daim söylüyorum. Kayseri'mizdeki hayırseverlerimizin yaklaşımları da bu manada bizim için son derece önemlidir. Biz yeni hastanemize 2030 gibi kavuşacağız. Ancak bu süreçte hastanemizi fiziki olarak iyileştirirken de özellikle kadrolama noktasında Tıp Fakültesi akademik kadroda şu anda atamasını bekleyen hocamız yok. Bakın bu son derece önemli bir detaydır. Hatta dekanımızla birlikte üniversite dışından tıp fakültesine yeni hocalar, yeni bilim insanları ki alanında etkin isimleri analiz ederek, almaya devam ediyoruz. Bu da aslında bizim için son derece güçlü bir yönümüz.”