Eğitim hayatına bir yatırımı daha kazandıracak olan Kayseri Melikgazi Belediyesi, 3 Kasım Pazartesi günü Esentepe Mahallesi'nde Mustafa Ulubaş İlkokulu'nun temel atma törenini gerçekleştirecek.

KAYSERİ (İGFA) - Eğitime yapılan her yatırımın, toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi'de öğrencilerimizin daha modern, güvenli ve donanımlı okullarda eğitim görmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Melikgazi ilçemizde artan nüfusa paralel olarak yeni okullarımızı da yapmayı sürdürüyoruz. Her yeni okul, geleceğe atılan güçlü bir adımdır. Bir toplumun geleceği, o toplumun çocuklarına verdiği eğitimle şekillenir. Bu nedenle bizim için okul yapmak, aslında geleceğe yapılan en değerli yatırımdır.

Vatandaşlarımızın mahallesinde hizmet almasını sağlayacak butik projeleri onların ihtiyaçlarına göre hayata geçiyoruz. Bu kapsamda yine Esentepe Mahallemizde bir okulumuzun daha temelini atacak ve okulumuzu kısa sürede tamamlamaya çalışacağız. Yeni yapılacak okulumuzu da çağın gereksinimlerine göre modern bir şekilde tasarladık. Zemin ve iki kattan oluşacak olan okulda toplam 12 derslik yer alacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi imkânlarda yetişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. 3 Kasım Pazartesi günü saat 13.00'te Esentepe Mahallesi Yel Sokak'ta gerçekleştireceğimiz temel atma törenine tüm hemşerilerimizi davet ediyorum.' dedi.