İlçede vatandaşların güvenliğini tehdit eden metruk yapılara karşı savaş açan Kayseri Melikgazi Belediyesi, Tacettinveli Mahallesi’nde metruk bir yapının yıkımını gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar nihayetinde, ilçede 6 yıl içerisinde toplam 2 bin 443 gecekondu ve metruk yapı ortadan kaldırıldı.

Melikgazi’de bir takım olumsuzluklara davetiye çıkaran metruk yapıların tamamının ortadan kaldırılacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi:

“ Bizim sloganımız: Şehrin merkezi bizim misafir odamız! Şehrin merkezini güzelleştiriyoruz. Şu ana kadar Tacettinveli Mahallemizde yüze yakın gecekondu ve metruk binayı yıktık, temizledik. Altı sene içerisinde muazzam bir çalışma yaptık. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar nihayetinde, göreve geldiğim son altı yıl içerisinde toplam 2443 adet gecekondu ve metruk yapıyı yıktık. Gerçekten büyük bir mahalleyi yenilemiş oluyoruz.

Tacettinveli, Gülük, Yıldırım Beyazıt, Esentepe, Battalgazi, Kazım Karabekir gibi mahallelerimiz başta olmak üzere birçok mahallemizde bu yıkımları yapıyoruz. Tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları için teşekkür ediyorum. Her bir binanın yıkımı askı süresi, Emniyet Müdürlüğü’nün rapor tutması, gerekli mahkeme süreci, vatandaşla anlaşma süreci derken yaklaşık 3 ayı buluyor. Şu anda Emniyet Müdürlüğü’nün rapor tuttuğu, işlemleri devam eden 65 adet yıkılacak bina var. Göreve geldiğimiz günden beri günlük yaklaşık bir ya da iki binayı yıkıyor, temizliyoruz. Böylelikle madde bağımlılığından, hırsızlıktan, bir takım olumsuz işlerden kurtulmuş oluyoruz. Daha güvenli, daha güzel bir Melikgazi için gece gündüz çalışıyoruz.”