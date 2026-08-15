Kayseri Melikgazi Belediyesi, Selçuklu Mahallesi'nde yapımını tamamladığı, geleneksel mimari yapısıyla beğeni toplayan Hayrat Camii'nin açılış törenini gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Birçok hayırseverin desteği ile mahalleye butik şirin gelenekse mimaride bir camiyi kazandırdıklarını söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Butik, sade, minimalist bir camiyi ibadete açtık. 13 hayırseverimizin hayrı ile bu camimizi birlikte hayata geçirdik. O yüzden adını da Hayrat Camii koyduk. Tüm hayırseverlerimize teşekkür ederim. Buna benzer yatırımlarımız okul, Kur'an Kursu, sağlık merkezi gibi hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırlı güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Camimiz de ilçemize ve Kayseri'mize hayırlı olsun.' dedi.

Selçuklu Mahalle Muhtarı Hatice Bağırgan, 'Hizmette sınır tanımayan Palancıoğlu Başkanımıza mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ederim. Mahallemize hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun.' dedi.

Programda bir konuşma yapan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise, 'Dünyadaki bütün camiler ve mescitler Kabe'nin şubeleridir. Gönüllerde hayırlarla büyümüş olan bu küçük camimizi ibadete açtık. Sevgili Peygamberimiz, 'Kim dünyada bir mescit, bir cami yaptırırsa, Allah da ona cennetten köşkler verecektir.' demiştir. Mustafa Palancıoğlu Başkanımız yapmış olduğu camiler ve Kur'an kursları ile Diyanetimize ve Müftülüğümüze çok güzel katkılar sunuyor. Kendilerine şükranlarımı arz ederim. Açılışımız hayırlara vesile olsun.' diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, 'Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın açılışlarına yetişemiyoruz. Kentsel dönüşüm, park bahçe, yol ve imarla ilgili işlemi yaparken okul, cami, sağlık ocağı gibi hizmetleri de ilçeye kazandırıyor. İnşallah bundan sonra da bu çalışmaların devamını bekliyoruz. Yapacağına da eminiz. Kendisine çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Camimizin hayırlı olmasını diler, cemaatinin bol olmasını temenni ederim.' diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı ise caminin hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: 'Bu caminin yapılmasında emeği geçen hayırseverlerimiz ve başta Mustafa Palancıoğlu Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. Cemaati bol bir cami olsun inşallah. Şehrimize, ilçemize ve mahallemize hayırlı olsun.'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, 'Caminin yeri tam mahalle içi olduğu için çok güzel olmuş. Bu bakımdan cemaati bol olur. Başkanımız sağ olsun burayı yaparken her şeyini düşünmüş de yapmış. Tüm hayırseverlerimize ve Melikgazi Belediyemize teşekkür ederim. Hayrat Camii hayırlı ve uğurlu olsun.' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de caminin manzarası, avlusu ve planlamasıyla beraber çok güzel bir cami olduğunu vurgulayarak, 'Caminin mimarisi gerçekten insanın içini ferahlatan bir mimari olmuş. Ben de Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na ve özellikle hayırseverlerimize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz hayırseverler olduğunuz sürece, bu memleketin coğrafyasında camiler yapmak isteyen anneler, teyzeler, ablalar, rahmetli babalarının adına hayır yapmak isteyenler olduğu sürece bu memlekette hiçbir zaman ezanlar dinmeyecek, bayrak inmeyecek. Bu memleket Müslümanıyla, Müslümanlığıyla her zaman var olacak. Camiler sadece namaz kılınan yerler değildir. Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, çocukların ilk eğitimlerini aldıkları, mahallelerin nefes aldığı yerlerdir. Bu caminin burada olması, buraya ayrı bir anlam katıyor. Hayırlı olmasını dilerim.' dedi.