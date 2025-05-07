Kayseri Melikgazi Belediyesi, yenilenen nikah salonunun açılışını 05.05.2025’te gerçekleştirerek 1 günde toplam 60 nikaha ev sahipliği yaptı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’nun bizzat gerçekleştirdiği bazı nikah akitleri ise bu özel güne damga vurdu.

Yenilenen nikah salonu ise modern ve şık tasarımıyla vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Yeni salonun ilk nikahlarını kıyarak çiftlerin en mutlu anlarına tanıklık eden Başkan Palancıoğlu, “ Melikgazi’mizde vatandaşlarımız için her ayrıntısı titizlikle düşünülmüş hizmetlerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Melikgazi Belediyemize ait nikah salonlarımızı, dünya evine adım atan çiftlerimizin hafızlarında kalacak şekilde modern ve şık tasarımlarıyla hizmete sunduk.

05.05.2025 tarihi evlenmek isteyen çiftlerimizin seçtiği özel bir tarih. Biz de yenilenen nikah salonumuzun açılışını böyle anlamlı bir günde gerçekleştirmek istedik. Bazı çiftlerimizin nikahını gerçekleştirmek de bize nasip oldu. Melikgazi Belediyesi olarak 1 gün içinde 60 çiftin nikah akitlerini gerçekleştirerek rekora imza attık. Ben dünya evine giren bütün çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Melikgazi’mize yakışır hizmetlerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımız devam edecek.” dedi