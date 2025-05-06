Giresun Belediyesi personeline, afetlere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla AFAD tarafından kapsamlı bir afet farkındalık eğitimi verildi.

Belediye Kültür ve Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde; Afet Farkındalık, Yangın Farkındalık ve Tsunami Farkındalık ile Deprem Anı, Tahliye ve Toplanma Alanı konuları tüm detaylarına kadar anlatıldı.



Eğitimde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar hakkında teorik bilgiler verildi. Daha sonra, deprem ve yangın senaryoları üzerinden uygulamalı tatbikatlar yapıldı. Bu tatbikatlar, çalışanların olası bir acil durumda doğru müdahale yöntemlerini öğrenmelerini sağladı. Oldukça faydalı geçen eğitimler, AFAD Giresun Şube Müdürü Göksel Elifoğlu ile Eğitmenler Ümit Atuhan ile Alperen Sevin tarafından verildi.



Giresun Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekerek, çalışanların güvenliğini ve sağlığını her zaman ön planda tuttuklarını belirtti. Eğitimlerin devam edeceği ve tüm personelin afetlere karşı hazırlıklı olmasının sağlanacağı ifade edildi.