Nevşehirliler vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde 9. yıl önce olduğu gibi yine meydanlarda aynı ruh ve heyecanla bir araya geldi. Belediye Başkanı Rasim Arı, “Bu Millet zor olanı gerçekleştirip kolay olanda kimseye teslim olmaz” dedi.NEVŞEHİR (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Nevşehir’de de törenlerle anıldı. Hükümet Konağı önündeki programda, ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının izlendiği programda, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananların anlatıldığı kısa film izlendi.

Daha sonra konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı şunları söyledi: “Biz Osman Gazi’nin torunlarıyız, biz ya İstanbul beni alır yada ben İstanbul’u diyen Fatih Sultan Mehmet’in torunlarıyız, biz O’nun izinden giden Kanuni’lerin Yavuz’ların torunlarıyız, biz hedefiniz Akdeniz’dir diye düşmanı akdenize döken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün torunlarıyız. Biz Türk Milletiyiz, hiçbir zaman boynumuzu büken bizi diz çöktüren olmamıştır ve bundan sonra olmayacağını 15 Temmuz’da içimizdekilere de dışımızdakilere de kısaca bütün Dünya’ya haykırmış bir milletin evlatlarıyız. Biz Ergenekon’dan çıkan bir avuç Türklerin torunlarıyız. İşte 15 Temmuz bu birliğimizi, beraberliğimizi ve demokrasimize nasıl sahip çıktığımızı gösteren bir geceydi. Allah bir daha demokrasiye, milletin iradesine el uzatanlara fırsat vermesin. İradesine en iyi sahip çıkan bir şehrin belediye başkanı olmanın gururuyla bu Aziz Milleti saygıyla selamlıyorum. İradesine sahip çıkan Nevşehirli hemşehrilerimin huzurunda bu uğurda canını ortaya koyan kahraman gazilerimizi saygıyla, hürmetle ve minnetle yad ediyorum. Bütün şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah. Ne Mutlu Türküm Diyene.”

Başkan Arı’nın konuşmasının ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün’da birer konuşma yaptı.

Program daha sonra 15 Temmuz konulu kompozisyon ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularının, Atatürk Bulvarı ve Milli İrade Caddesi'nde koşarak taşıdıkları Türk bayrağını Vali Fidan'a teslim etmesi ile devam etti.

Bu arada etkinlik alanında Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi eğitmenleri tarafından kahramanlık türküleri seslendirilirken belediye görevlileri tarafından vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtılarak su, meyve suyu, kek ve gofret ikramında bulunuldu.