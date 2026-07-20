Kayseri Melikgazi Belediyesi, ilçenin dört bir yanında açtığı ücretsiz yaz kurslarıyla binlerce vatandaşın hayatına dokunmaya devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - 30 farklı bölgede, 18 sosyal tesiste ve 16 farklı branşta düzenlenen kurslara bu yıl ilgi oldukça yoğun. Toplam kursiyer sayısı şimdiden 7 bini aşmış durumda.

Bu kapsamda Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Tınaztepe Sosyal Tesisleri'ni ziyaret ederek hem çalışmaları yerinde inceledi hem de kursiyerlerin heyecanına ortak oldu.

ÇOCUKLAR EKRAN BAŞINDA DEĞİL, HAYATIN İÇİNDE SOSYALLEŞİYOR

Gençlerle ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Palancıoğlu, yaz kurslarının çocukların hem bedensel hem de zihinsel gelişimindeki rolüne dikkat çekerek, 'Tınaztepe Sosyal Tesislerimizde kursiyerlerimizle bir araya geldik. Burada voleyboldan hızlı okuma tekniklerine, resimden enstrümana kadar farklı alanlarda eğitimlerimiz var. Burası her gün tıklım tıklım; sadece Tınaztepe Sosyal Tesisimizde 890 kursiyerimiz var' dedi.