Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarını sürdürüyor. Yaklaşık 300 sporcunun eğitim aldığı Harmanlıkspor Sahası'nın zeminini yenileyen Büyükşehir, genç sporcuları daha güvenli ve modern bir antrenman alanıyla buluşturdu. Futbolcular yenilenen sentetik çim sahada ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, amatör sporun gelişmesi ve genç sporcuların daha modern tesislerde antrenman yapabilmesi için şehir genelindeki spor yatırımlarını sürdürüyor.

Her ilçeye kazandırdığı futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile spor salonlarının yanı sıra Büyükşehir Belediyesi, Harmanlıkspor Sahası'nın zeminini yenileyerek yaklaşık 300 sporcunun daha güvenli ve konforlu şartlarda antrenman yapmasına imkan sağladı. Kullanıma bağlı olarak yıpranan saha zemini, Büyükşehir Belediyesi tarafından modern ve dayanıklı sentetik çimle yenilendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Harmanlıkspor'un altyapı sporcuları ilk kez yeni zeminde antrenmana çıktı.

Yenilenen saha, antrenman kalitesini artırırken sporcuların daha sağlıklı koşullarda çalışmalarını sürdürmesine de katkı sağlayacak.

'İLK GÜNKÜ DUYGULARIMI YAŞIYORUM'

Harmanlıkspor antrenörlerinden Tevfik Tetik, 'Ben ilk halının döşendiği zaman da buradaydım. Şu anda ilk günkü duygularımı tekrardan yaşıyorum. Zeminin yenilenmesi bizler ve sporcularımızın sağlığı, rahat oynamaları açısından harika oldu. Desteklerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a çok teşekkür ederim' dedi. Sporcu velilerinden Kevser Gezici ise, 'Sahamızın yenilenmesi çocuklarımızın sağlığı ve konforu açısından harika oldu. Eski saha çok daha kötüydü. Çocuklar düştükleri zaman yaralanıyorlardı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun' ifadelerini kullandı.