Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin tam 8 bölgede gerçekleştirdiği başarılı kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilçe büyümeye, gelişmeye, güzelleşmeye devam ediyor. Melikgazi'nin yeni görünümü ise vatandaşlar ve şehre gelen misafirler tarafından ilgi görüyor.

KAYSERİ (İGFA) - Vatandaşları ömrünü tamamlamış, atıl ve depreme dayanıksız konutlardan modern ve sağlıklı konutlara taşıyan projeler, aynı zamanda mülkiyeti belediyede olan daireleri yeni sahipleriyle buluşturmaya da devam ediyor.

Kayseri Melikgazi'nin yeni gözbebeği haline gelen Yıldırım Beyazıt, Battalgazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Anbar Mahallesi, Çorakçılar Mahallesi, Hulusi Akar Bulvarı Köşk Dağı Mevkii, Yenimahalle, Altınoluk Yatay Mimari Projeleri ile ilçe sosyal donatılar yönünden de zenginleşiyor.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında Melikgazi Belediyesi'nin rekorunu tazelediğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi bizim sınır tanımadığımız hizmetin, imza attığımız rekorların adı! Melikgazi'ye hizmet, vatandaşlarımıza hizmet bizim tek gayemiz. İlçemizde birbirinden farklı alanlarda önemli çalışmalar yapıyoruz. Melikgazi'de gerçekten çok önemli yatırımlar yer alıyor. Kentsel dönüşüm ise bu çalışmalarımız arasında önemini koruyan, devamlılık arz eden bir konu. Binlerce vatandaşımızın yüzünü güldüren, bizim de çokça talep aldığımız konuların başında yer alıyor. Yalnızca evleri dönüştürmüyoruz aslında; sosyal yaşam alanlarıyla hayatlara da dokunuyoruz.

Yıldırım Beyazıt, Battalgazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Anbar Mahallesi, Aydınlıkevler Mahallesi, Hulusi Akar Bulvarı Köşk Dağı Mevkii, Yenimahalle, Altınoluk Yatay Mimari Projeleri.. Hepsi de imza projeler diyebilirim. Önceliğimiz insan! Vatandaşlarımız yeni ve sağlıklı evlerinde otururken ilçemizin de çehresi güzelleşiyor, yepyeni bir görünüm kazanıyor. Kentsel dönüşüm alanlarımızı genişletiyor, daha çok alanda önemli dönüşüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Her zaman ilçemiz için en iyi hizmeti hedefliyoruz. Yoğun çalışmalarımızla inşallah hedeflerimize ulaşmak gayesindeyiz. Hemşehrilerimize ve Melikgazi'mize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.