İzmir Çiğli Belediyesi bir süredir Esentepe Mahallesi'nde devam ettiği yol ve istinat duvarı çalışmasında sona geldi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Çiğli Belediyesi, Esentepe Mahallesi'nde yürüttüğü çalışmalarla bölgenin çehresini değiştirdi. Esentepe Mahallesi 8836-8838 sokakları arasında açılan yeni imar yolu, ulaşımı kolaylaştırarak mahalle sakinlerine güvenli ve konforlu bir yaşam alanı sundu.

YOL VE İSTİNAT DUVARI ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Bir süredir devam eden yol ve istinat duvarı çalışmaları sona erdi. Esentepe Mahallesi 8836. Sokak'ta tehlike arz eden bölgede taş istinat duvarı yapılarak güvenlik sağlandı. Çevre düzenlemesi, seyir terası ve ağaçlandırma çalışmalarıyla sokak modern bir görünüme kavuştu. Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte yaklaşık 10 bin metrekarelik alanda 400 zeytin fidanı dikildi.

YENİ SOSYAL ALANLAR GELİYOR

Esentepe Mahallesi'nde 1.600 metrekarelik alanda oyun parkı, spor ve dinlenme alanları ile modern bir kafe yapımı sürüyor. Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri için yeni bir buluşma noktası ortaya çıkacak.

BAŞKAN YILDIZ: 'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamak için aralıksız çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi: 'Çiğli'mizin mahallelerini daha güvenli, modern ve yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Açtığımız yeni imar yolu, yaptığımız taş istinat duvarı ve çevre düzenlemeleriyle hemşehrilerimizin güvenliğini sağlarken bölgeye estetik bir değer kazandırdık. 400 zeytin fidanını toprakla buluşturarak geleceğe nefes olacak bir adım attık. Esentepe Mahallemizde oyun parkı, spor ve dinlenme alanları ile modern bir kafeyi hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın oynayacağı, gençlerimizin spor yapacağı, ailelerimizin keyifle vakit geçireceği sosyal alanları Çiğli'mize kazandırıyoruz. En büyük mutluluğumuz, hemşehrilerimizin bu yatırımlardan faydalanmasıdır.'