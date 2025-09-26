Kayseri Melikgazi’de toplam 7 bölgede başarılı kentsel dönüşüm çalışmalarına imza atan Melikgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi’nde 300 dairenin teslimini ve kura törenini gerçekleştirdi.

KAYSERİ (İGFA) - 147 ailenin ev hayallerinin gerçekleştiği törende konuşma yapan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Burada tam 23 blok, yaklaşık 1000 daire ve dükkanlardan oluşan bir kentsel dönüşümden bahsediyoruz. Yani bugünkü değeri 3 milyar TL’nin üzerinde. Dolayısıyla böyle büyük bir proje Cumhurbaşkanımızın imzasıyla başladı, 7 blok 147 dairenin hissedarlarına kura çekimini yaparak 300 daireyi teslim etmiş oluyoruz. Kayseri kentsel dönüşümde Türkiye'de 1. sırada geliyor. 600 bin nüfuslu bir belediyeden bahsediyoruz; Türkiye’de bu ölçekte ikinci bir kentsel dönüşüm yapan belediye yok" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Başkan Palancıoğlu'nun yapmış olduğu çalışmalarla gönüllerde yer eden bir anlayışa sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Burada güzel bir hizmeti paylaşıyoruz, anahtarlar teslim ediliyor, yapmış olduğu çalışmalar ile gönüllerde yer eden bir anlayış. Melikgazi'mizin kıymetli Başkanını ve onun kıymetli, tecrübeli, samimi, gayretli ekibini kutluyorum, iyi ki varsınız. Evleriniz hayırlı, uğurlu olsun. Kuralar da gönlümüze göre çıksın diyeceğim; ama zaten evlerin hepsi güzel, birinci sınıf konutlar."