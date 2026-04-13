Kayseri Melikgazi Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Kayseri Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 'Ticaretin Kökleri ve Geleceği: Kayseri Kapalıçarşı ve Hanlar Bölgesi Vizyon Çalıştayı' 16-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri'nin asırlık ticaret merkezi Gön Han, Kapalı Çarşı, Vezir Han ve Bedesten'i geleceğe hazırlayacak çalışmaları hedefleyen çalıştay, 16-17 Nisan tarihlerinde Gön Han'da, 18 Nisan tarihinde ise Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde gerçekleşecek.

Değerler, Kimlik ve Yerin Ruhu, Koruma, Adaptasyon ve Risk Yönetimi, Kullanım, Yaşam Pratikleri ve Sosyal Dinamikler, Ticaret, Üretim ve Ekonomik Süreklilik temalarının ele alınacağı çalıştay ile tarihî ticaret bölgesi ve yapıları özelinde bütüncül, performans temelli ve uzun vadeli bir gelecek önerisi geliştirmek hedefleniyor.

'Tarihin kalbinden geleceğe uzanan bir vizyon!'

Kapalı Çarşı ve Hanlar Bölgesi için toplum tarafından benimsenebilir, uygulanabilir ve uzun vadeli bir yönetim modeli oluşturmayı amaçlamayan çalıştay ile Kayseri'nin tarihî ruhunu, yarınlara güçlü bir vizyonla hazırlamayı amaçladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Kadim şehrimiz nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, nice kültürlere kucak açmış, tarihi eserleri ve ticaret merkezi olma özelliğiyle konumu asırlardır korumayı başarmıştır. Şehrimizin birçok noktasında tarihin fısıltısına kulak verdiğimiz eserler mevcut. Melikgazi Belediyesi olarak tarihin bizlere mirası eserlerimize sahip çıkıp gelecek kuşaklarımıza aktarmak için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Gön Han, Köşk Medrese gibi büyük eserlerin yanı sıra konak, türbe, çeşmelerde gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmaları ile geçmişi gelecek ile buluşturuyoruz. Toplam 16 tarihi esere dokunarak şehrimize yeniden kazandırdık. 2026 yılında Gön Han'ın, Köşk Medrese'nin açılışlarını gerçekleştireceğiz. Tarihine sahip çıkan bir millet geleceğini şekillendirebilir. Bu kapsamda Melikgazi Belediyemiz, Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlar Odası Kayseri Şubesi ve Kayseri Kent Konseyi iş birliğinde Kayseri'mizin tarihi ticaret merkezi olan Gön Han, Kapalı Çarşı, Vezir Han ve Bedesten'i uzun vadeli bir geleceğe hazırlamak için önemli bir çalıştay gerçekleştiriyoruz. Bölgenin kültürel mirasını koruyacak, ekonomik açıdan güçlenmesini sağlayacak çalıştayın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

Başkan Palancıoğlu, bölgenin özgün karakterinin belirlenmesi ve korunması, deprem, yangın gibi risklere karşı dayanıklılığın artırılması ve yapısal uyumun sağlanması, esnaf, ziyaretçi ve kullanıcı profillerinin ihtiyaçlarını gözeten kapsayıcı senaryoların geliştirilmesi, yatırımlar, kreatif endüstriler, turizm ve yenilikçi gelir modelleri üzerinden ekonomik canlılığın güçlendirilmesi unsurları üzerinde gerçekleşecek çalıştaya tüm vatandaşları davet etti.