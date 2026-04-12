Ziraat Bankası'nın yeni dönemi için kritik kararların alındığı Genel Kurul toplantısı tamamlandı. Bankanın Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulunun yeni üyeleri belirlenirken Edirne ve bölge siyasetinin yakından tanıdığı bir isim de üst düzey yönetimde yer aldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziraat Bankası Genel Kurulu, yapılan toplantıyla 2025 yılı faaliyetlerini ibra ederek yeni yönetim ve denetim kurullarını belirledi.

Yeni yönetim kurulunda, Edirne eski Milletvekili ve Ege Üniversitesi eski Rektörü Keşanlı Prof. Dr. Necdet Budak da yer aldı. Türkiye'nin en köklü finans kuruluşlarından biri olan Ziraat Bankası'nın Genel Kurulu, bankanın genel müdürlük binasında gerçekleştirildi. Toplantı kapsamında kar dağıtım tablosu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilir büyüme hedefleri gibi stratejik konular ele alınırken, bankanın önümüzdeki dönemine yön verecek yönetim kadrosu da resmileşti.

YÖNETİM KURULUNDA TANIDIK İSİM

Yapılan seçimler sonucunda Ziraat Bankası Yönetim Kurulu belirlendi. Yeni listede en dikkat çeken isimlerden biri, geçmiş dönemde Edirne Milletvekilliği görevini yürüten ve son olarak Ege Üniversitesi Rektörlüğü yapan Prof. Dr. Necdet Budak oldu. Akademik kariyerinin yanı sıra siyasi ve idari tecrübesiyle bilinen Budak'ın, bankanın yönetim kadrosunda yer alması bölgede de yankı uyandırdı.

Genel Kurul sonrası Ziraat Bankası Yönetim Kurulu'nda; Prof. Dr. Necdet Budak, Veysi Kaynak, Alpaslan Çakar, Fatih Aydoğan, Abdullah Erdem Cantimur, Feyzi Çutur, Serruh Kaleli, Fazlı Kılıç ve Serdar Kılıç yer aldı.