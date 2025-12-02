Kayseri Kocasinan Belediyesi, Aralık ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 28 madde görüşüldü.

KAYSERİ (İGFA) - Meclis toplantısında 'İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kahvaltı desteği' projesi ile ilgili açıklama yapan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetişmesi, bizim için her şeyden daha değerlidir. Ailelerimizin yükünü hafifletecek, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak bu projeyi büyük bir mutlulukla hayata geçiriyoruz.' dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Aralık ayı Meclis Toplantısı'nda gündemde bulunan toplam 28 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısında ilk önce Erciyesevler, Boyacı ve Mithatpaşa Mahallesi'nde imar planı maddeleri görüşüldü. Toplantıda ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kocasinan Belediyesi Başkanlığı ve Manda Birliği proje ortaklığında uygulanacak olan 'Manda Sütü İşleme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi' kapsamında toplam proje bütçesinin yüzde 25'lik kısmının belediye tarafından karşılanması talebi ile ilgili tarım ve hayvancılık komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda Kocasinan Kaymakamlığı, Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli eğitim Müdürlüğü arasında 'İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kahvaltı desteği' projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalamak üzere belediye başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi görüşüldü. Gündemle ilgili açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar, hem aileleri hem de öğrencileri sevindiren müjdeyi vererek, 'Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetişmesi, bizim için her şeyden daha değerlidir.

Kahvaltı, bir çocuğun gün içerisindeki başarısını doğrudan etkileyen en önemli öğündür. Bu nedenle hiçbir çocuğumuzun güne aç başlamasına gönlümüz razı olamaz. Kocasinan Belediyesi olarak, eğitime verdiğimiz desteği bir adım daha ileri taşıyor; öğrencilerimize ücretsiz kahvaltı imkânı sunuyoruz. Ailelerimizin yükünü hafifletecek, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak bu projeyi büyük bir mutlulukla hayata geçiriyoruz. Bizim için hizmetin en kıymetlisi, çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeye vesile olandır. İnşallah bu çalışma, hem ailelerimize destek olacak hem de yavrularımızın eğitim hayatına pozitif yönde katkı sağlayacak. Kocasinan'da yaşayan her bireyin yaşam kalitesini artırmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.