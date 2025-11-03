Kayseri Kocasinan Belediyesi, 2025 yılının 10 ayında kırsal mahallelerde toplam 21 kilometre yol, 116 bin 400 metrekare kilit parke çalışması gerçekleştirdi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, alt ve üst yapı, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis gibi çalışmalarla kırsal mahallelerin yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri kırsalında yaptığı hizmet atağıyla dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

İlçede bulunan tüm mahallelere hizmet ulaştırdıklarına değinen Başkan Çolakbayrakdar, 'Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri neticesinde proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak 156 bin hektar alan üzerinde, yaklaşık 420 bin nüfuslu, şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu bağlamda, daha güzel bir Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa, orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hâle geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dâhilinde yapacağız.' ifadelerini kullandı.

'KIRSAL MAHALLELERDE HİZMET REKORU KIRIYORUZ'

Yapılan yatırımlar ve yapılacak projelerle mahallelerin çehresinin değişeceğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, 'Kırsal mahallelerde 2025 yılının 10 ayında 21 kilometre yol, 116 bin 400 metrekare kilit parke çalışması yapıldı. Yolun altyapısıyla birlikte asfalt serimi gerçekleştirildi. Yol ve derelerde su geçişini sağlamak amacıyla muhtelif mahallelerde koruge boru döşendi. Sulama sistemiyle birlikte mahallelerimizdeki toprakların verimi daha da arttı ve daha da güzellikler elde edildi. Sekiz adet kamusal binanın tadilatının yanı sıra okullar, sağlık ocakları gibi kamu binalarının bakım, onarım ve mezarlıkların temizlik işlerini gerçekleştirdik. Cami ve okul gibi ihtiyaç duyulan yerlerde istinat duvarları ve çevre düzenlemeleri yapıyoruz. Birçok mahallemize taziye evi kazandırdık. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam etmektedir. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz.' şeklinde konuştu.

'KIRSALIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTİYORUZ'

Başkan Çolakbayrakdar, bölgede yeni yaşam alanları oluşturarak kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerini belirterek, 'Hizmetler neticesinde ilçemiz hızlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor. Yatırımlarımızla Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek.' diye konuştu.

Kırsal mahalle muhtarları ve vatandaşlar ise, 'Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar mahallelerimizin geleceğine yatırım yapıyor. Kocasinan'da yaşamanın her zaman ayrıcalığını yaşıyoruz ve hizmetlerden çok memnunuz. Kalıcı hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz.' diye konuştu.