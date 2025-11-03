Gazeteci Mustafa Özke, Seyhan Çep Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Gazetecilik ve Edebiyat' semineri verdi. Edebiyatın gazetecilikteki önemine vurgu yapan Özke, öğrencilere kültür, dil ve edebiyat bilincinin gerekliliğini anlattı.

ADANA (İGFA) -Gazeteci Mustafa Özke, Seyhan Çep Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda 'Gazetecilik ve Edebiyat' temalı seminerde gazetecilik deneyimlerini paylaştı. Okulun radyo ve televizyon alanı öğretmeni Ömürzat Toparlak'ın organize ettiği etkinlikte gazeteci Mustafa Özke, edebiyatın gazetecilikteki önemini de dile getirdi.

Öğrencilere gazeteciliğin sadece haber yazmaktan ibaret olmadığını; aynı zamanda dil, kültür ve edebiyat bilinci gerektirdiğini ifade eden Özke, 'Gazeteciliği öğretmeye değil, deneyimimi paylaşmaya geldim, iyi bir gazeteci öncelikle güçlü bir edebiyatçı olmalıdır' dedi.

'Gazeteci kelime işçisidir, fikir işçisidir. Dil bilgisini çok iyi bilmeli, kelimeleri doğru seçmelidir. Hangi kelimenin hangisine yakıştığını öğrenmelidir' diyen Özke, öğrencileri Mevlana, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli gibi düşünürlerin felsefelerini okumaya davet etti.

Gazeteciliğin aydınlık yarınlar adına toplumun sesi olduğunu belirten Özke, 'Bir gazeteci bu topraklarda yaşıyorsa, bu toprakların aşıklarını, ozanlarını, şairlerini tanımak zorundadır. Girdiği toplumda varlığını dilinin nezaketi ile göstermelidir' ifadelerini kullandı. Karacaoğlan, Dadaloğlu, Aşık Veysel, Necip Fazıl Kısakürek, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nazım Hikmet, Orhan Kemal ve Yaşar Kemal'den örnekler veren Özke, edebiyatla beslenmeyen bir gazetecinin eksik kalacağını dile getirdi.

Yaşar Kemal'in Binboğalar Efsanesi adlı eserinden 'Haydar Usta' hikâyesini aktaran Özke, 'Haydar Usta'nın elinden düşen o kılıcın 'çın' sesi, halkın umudunun sembolüdür. O sesi duyabiliyorsanız iyi bir yazar, iyi bir gazeteci olabilirsiniz.' dedi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, Mustafa Özke'ye gazetecilikle ilgili sorular yöneltti. Özke, gençlere araştırmayı, okumayı, sorgulamayı ve düşünmeyi alışkanlık haline getirmeleri gerektiğini hatırlattı. Program, Okul Müdürü Saffet Alptekin'in hediye takdimi ve teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.