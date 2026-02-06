Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bölgeye kazandırılacak Kapalı Spor Kompleksi için Ankara'da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yüzde 50 destek modeli üzerine protokol imzaladı.

KAYSERİ (İGFA) - Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında mahallenin tabiri caizse 'on numara', Türkiye'ye örnek bir yaşam alanı olacağını vurgulayan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Sayın Mehmet Ata Öztürk'e ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İmzalanan bu protokolün şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

'SEYRANİ, KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TAMAMLANMASIYLA ON NUMARA OLACAK!'

Türkiye'ye örnek olacak dev projelerden biri olan Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2016 yılı Eylül ayında konutların ilk temellerinin atıldığını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, 'Gecekonduların ve doğru dürüst yolu olmayan imarsız yapıların olduğu bir bölgeyken, kentsel dönüşümle sosyal donatılarıyla birlikte imarlı bir kimliğe büründürmek bir anda olmuyor. Çevre şartlarını, parklarını ve yollarını bir anda yapamıyorsun. Bunların hepsi için biraz zamana ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız bir an önce, akşamdan sabaha hepsinin olmasını istiyor ama süreç nedeniyle zaman gerekiyor. Mülkiyet nedeniyle uzun soluklu bir süreçten geçiyoruz. Bir arsada kimisinde 40, kimisinde 70, kimisinde ise 80 vatandaşın mülkiyeti var. Bunlar çözülecek ki dönüşüm hızla ilerlesin. Rıza esaslı yürüttüğümüz için çalışmalar zaman istiyor. Seyrani, 64 etaptan oluşan bir kentsel dönüşüm bölgesidir. İnşallah dönüşüm tamamlandığında parklarıyla, yollarıyla, yeşil alanlarıyla, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla örnek ve güzel bir semt olacak.' ifadelerini kullandı.

'SEYRANİ'Yİ İLMEK İLMEK DOKUDUK'

Seyrani Mahallesi'nin konumu bakımından önemli bir yer olduğunu da belirten Başkan Çolakbayrakdar, '2015 yılında Seyrani Mahallesi'ni ziyaretim sırasında kentsel dönüşümü anlattığımda vatandaşlarımızın bir kısmı o gün için farklı baktı ama 2016 yılı Eylül ayında konutların ilk temellerini attık. Bu bölge için çok emek verdik. Şimdi dönüşümün yarısını tamamlamış olduk. Tabiri caizse ilmek ilmek, dokuya dokuya bugünlere geldik. 10 yıldır Seyrani'yi ilmek ilmek işliyoruz. Zaman içerisinde vatandaşımızın müthiş bir teveccühü, güveni ve inancıyla bugünlere kadar geldik. İnsanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan'ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani kentsel dönüşüm alanı içerisinde bir yandan imar çalışmaları, diğer taraftan ise yol yapım, altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Mülkiyet çözümlendi, Bekir Yıldız Bulvarı'nı açtık ve okul yapıldı. 40 yıldır bölgenin beklediği Nato Caddesi'nden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na bağlanan iç yolu yaptık. 40 yıllık sorunu çözmüşsek, geriye kalan işleri de Allah'ın izniyle çözeriz. Buraya park ve yol yapalım diye sürekli gelip gittik ve sonunda iki büyük parkı da bölgemize kazandırdık. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği, huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedebilecekleri Kocasinan'ı kurmak için çalışıyoruz. Gayretimiz, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek sağlayabilmek içindir.' diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla Kocasinan'ın herkesin yaşamak istediği bir bölge hâline geleceğini sözlerine ekledi.