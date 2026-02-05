Bursa İnegöl Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Okullar Arası Spor Festivali kapsamında 30 okul takımının 120 sporcuyla katıldığı satranç turnuvası büyük çekişmeye sahne oldu. 6 ayrı kategoride öğrenciler birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi'nin Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 9'uncusunu düzenlediği Okullar Arası Spor Festivali Pazartesi günü basketbol müsabakalarıyla başlamıştı.

Bir yandan basketbol devam ederken, diğer yandan satranç branşının turnuvası Çarşamba günü İnegöl AVM sergi salonunda gerçekleştirildi. Sabah 10.00'da başlayıp akşam 17.00'da sona eren satranç turnuvası 6 kategoride yapıldı. 120 öğrenci, 30 okul takımını temsilen turnuvaya katıldı.

Gün boyu süren turnuvada öğrencilerin kıyasıya mücadelesi dikkat çekti. Birbirlerine üstünlük kurmak için tahta başında zihinlerini savaştıran öğrencilerin performansları takdir topladı.

KUPA VE MADALYALAR TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ

Gün sonunda 6 kategoride dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından, kupa ve madalya töreni düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, İlçe Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, meclis üyeleri, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin katıldığı törende, kupa ve madalyalar sahiplerine teslim edildi.

Törende konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, 'Şehrimizde geleneksel hale gelen Okullar Arası Spor Festivalinin 9'uncusunu başlattık.

Pazartesi itibariyle basketbol müsabakalarıyla başladı, bugün satrançla devam ediyor. Çok kapsamlı bir organizasyon. 14 ayrı branşta 73 kategoride 500 okul takımı ve 3500 öğrenciyle bu müsabakalar yapılıyor' dedi.

SATRANÇ TURNUVASINDA 30 OKUL TAKIMI, 120 SPROCU YARIŞTI

Festival çerçevesinde İnegöl Belediyesi'nin okullara 1 milyon TL değerlinde spor malzemesi hediye edeceğini de hatırlatan Dündar, 'Gençlerimizi seviyoruz, onları önemsiyoruz. Belediye Başkanımızın talimatlarıyla 2026 yılını da Gençlik Yılı ilan ettik. Bu çerçevede inşallah bu yıl gençlerimize yönelik çok güzel faaliyetlerimiz olacak. Bugün satranç turnuvasında da 120 sporcumuz yarıştı. 30 ayrı okul takımı yer aldı. Ben Spor Festivalimize katılan tüm okullarımıza, öğrencilerimizse ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.