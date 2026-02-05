Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde bu yıl zirvenin tek sahibi olan Büyükşehir Basketbol takımı, hafta sonu evinde oynayacağı Eskişehir Basketbol mücadelesi için hazırlıklarını sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde hafta sonu oynayacağı Eskişehir mücadelesi hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Basketbol'da Başantrenör Sinan Çambel ve sporcular taraftara 'Salonu dolduralım' çağrısı yaptı. Çambel, 'Cumartesi günü salonu doldurarak taraftarımızın coşkusuyla birlikte galibiyet almak istiyoruz' derken ilk kez Sakarya seyircisi önünde forma giyecek Tarık Çolak ise, 'Sakarya taraftarının ne kadar meşhur olduğunu herkes biliyor. İnşallah taraftarımız ve tüm şehirle birlikte bu takımı üst lige, hak ettiği yerlere taşıyacağız' dedi.

Hazırlık karşılaşmaları dahil yaklaşık 4 aylık bir süre sonrası ilk kez geçtiğimiz hafta yenilgi yüzü gören Büyükşehir Basketbol, iç sahada ki yenilmezlik serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

ESKİŞEHİR MAÇI İÇİN YOĞUN MESAİ

7 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak önemli mücadele için Büyükşehir'in devleri, Başantrenör Sinan Çambel yönetiminde sıkı bir şekilde çalışıyor.

Sakatlığı bulunan Egemen Usta harici tam kadro antrenman yapan Büyükşehir'de Başantrenör Sinan Çambel, takımın hedefi ve hafta sonu oynanacak mücadele öncesi değerlendirmelerde bulundu.

'ŞAMPİYONLUK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Başantrenör Çambel ise sezonun genel gidişatına dikkat çekerek, 'İlk devreyi kayıpsız geçirdik. İkinci devrede ilk mağlubiyetimizi aldık. Bir mağlubiyetle yolumuzdan sapmış değiliz. Şu anda şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Sakat oyuncularımızın da dönmesiyle birlikte Eskişehir maçıyla tekrar eski rotamıza döneceğimize inanıyorum' ifadelerini kullandı.

'SALONU BİRLİKTE DOLDURALIM'

Sakarya'da oynamaktan büyük keyif aldıklarını dile getiren Çambel, 'Ailelerin, çocukların salona gelerek bizi desteklemesi bizim için çok değerli. Taraftarımıza bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Cumartesi günü saat 18.00'da salonu doldurarak taraftarımızın coşkusuyla birlikte galibiyet almak istiyoruz' şeklinde konuştu.

İLK KEZ TARAFTARIN ÖNÜNDE PARKEDE OLACAK

Takıma ara transferde katılan Tarık Çolak ise ilk kez Sakarya taraftarı önünde sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Çolak, 'Bu takıma katıldığım için çok mutluyum. Sakarya taraftarının ne kadar meşhur olduğunu herkes biliyor. Basketbolu seven bir şehir. Takımda arkadaşlık üst seviyede ve hepimizin ortak bir hedefi var o da şampiyonluk. İnşallah taraftarımız ve tüm şehirle birlikte bu takımı üst lige, hak ettiği yerlere taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

Takımın skorer isimlerinden Aydın Şirin geçen hafta alınan mağlubiyetin takımın hedeflerini etkilemediğini vurgulayarak, 'Geçen hafta deplasmanda ufak bir kaza yaşadık ancak bu bizi hedefimizden hiçbir zaman saptırmadı. Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Cumartesi günü taraftarımızın o güçlü desteğine çok ihtiyacımız var' dedi.

'TARAFTAR YOKSA BİR KİŞİ EKSİĞİZ'

Genç oyunculardan Ömer Alp Engin ise, 'Tüm Sakaryalı basketbolseverleri cumartesi günü salonu doldurmaya davet ediyoruz. Taraftar yoksa sahada bir kişi eksiğiz. Onların desteği bize büyük güç veriyor' diye konuştu.